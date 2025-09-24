Nigdy wcześniej nieopublikowane nagranie koncertu Nirvany trafiło na aukcję. Ogromna wartość nagrania

Wartość nieopublikowanego nagrania koncertu Nirvany jest ogromna.
Nigdy wcześniej niepokazywane nagranie koncertowe zespołu Nirvana trafiło na sprzedaż w ramach aukcji Unplugged and Unforgettable: Music Auction, organizowanej przez dom aukcyjny Bonhams Los Angeles. Licytacja potrwa do 25 września.
Cenne nagranie Nirvany trafiło na aukcję
Materiał przedstawia dziki i surowy występ legendarnej grupy grunge’owej z 17 lutego 1990 roku w klubie Iguanas w Tijuanie (Meksyk), jeszcze z czasów sprzed przełomowego albumu Nevermind. Nirvana wciąż promowała wówczas swój debiutancki krążek Bleach.
Taśma o długości 45 minut, nietknięta od 35 lat, sprzedawana jest wraz z pełnymi prawami autorskimi w USA (deed of assignment). To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów, aby stać się właścicielem autentycznego fragmentu historii muzyki rockowej. Wartość nagrania oszacowano na 100–150 tysięcy dolarów.
GramTV przedstawia:
Koncert obejmuje 13 utworów, m.in. “About a Girl”, “Negative Creep” i “Blew”. Na scenie dominuje frontman ikony grunge’u, Kurt Cobain, w charakterystycznej flanelowej koszuli. Wielokrotnie rzuca się w tłum (aż siedem razy), a w ferworze występu niszczy dwie gitary.
Choć interakcja Cobaina z publicznością zapada w pamięć, koncert zaczyna cichym “gracias”, a kończy prostym “goodnight”. Na początku gra na gitarze Epiphone ET270 (tej samej, którą później roztrzaskał w Nowym Jorku), a potem chwyta za własnoręcznie przerobionego różowego Mustanga, którego niszczy po dziesięciu minutach. Pod koniec pojawia się jeszcze Gibson SG z lat 70., który również kończy swój żywot na scenie.
Nagranie ma wyjątkowy klimat. Podczas utworu “Stain” obraz przechodzi z koloru w czerń i biel, potęgując surową, undergroundową estetykę. W pewnym momencie jeden z fanów wbiega na scenę, aby zaraz zostać zrzuconym z powrotem w tłum przez ochronę. Choć od lat krążyły bootlegi z tego występu, to po raz pierwszy na sprzedaż trafił oryginalny materiał wideo i audio w pełnej jakości z prawami własności.
