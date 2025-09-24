Nigdy wcześniej nieopublikowane nagranie koncertu Nirvany trafiło na aukcję. Ogromna wartość nagrania

Materiał przedstawia dziki i surowy występ legendarnej grupy grunge’owej z 17 lutego 1990 roku w klubie Iguanas w Tijuanie (Meksyk), jeszcze z czasów sprzed przełomowego albumu Nevermind. Nirvana wciąż promowała wówczas swój debiutancki krążek Bleach.

Taśma o długości 45 minut, nietknięta od 35 lat, sprzedawana jest wraz z pełnymi prawami autorskimi w USA (deed of assignment). To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów, aby stać się właścicielem autentycznego fragmentu historii muzyki rockowej. Wartość nagrania oszacowano na 100–150 tysięcy dolarów.

Koncert obejmuje 13 utworów, m.in. “About a Girl”, “Negative Creep” i “Blew”. Na scenie dominuje frontman ikony grunge’u, Kurt Cobain, w charakterystycznej flanelowej koszuli. Wielokrotnie rzuca się w tłum (aż siedem razy), a w ferworze występu niszczy dwie gitary.

Choć interakcja Cobaina z publicznością zapada w pamięć, koncert zaczyna cichym “gracias”, a kończy prostym “goodnight”. Na początku gra na gitarze Epiphone ET270 (tej samej, którą później roztrzaskał w Nowym Jorku), a potem chwyta za własnoręcznie przerobionego różowego Mustanga, którego niszczy po dziesięciu minutach. Pod koniec pojawia się jeszcze Gibson SG z lat 70., który również kończy swój żywot na scenie.

Nagranie ma wyjątkowy klimat. Podczas utworu “Stain” obraz przechodzi z koloru w czerń i biel, potęgując surową, undergroundową estetykę. W pewnym momencie jeden z fanów wbiega na scenę, aby zaraz zostać zrzuconym z powrotem w tłum przez ochronę. Choć od lat krążyły bootlegi z tego występu, to po raz pierwszy na sprzedaż trafił oryginalny materiał wideo i audio w pełnej jakości z prawami własności.