Zaloguj się lub Zarejestruj

Nigdy wcześniej nieopublikowane nagranie koncertu Nirvany trafiło na aukcję. Ogromna wartość nagrania

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/24 15:30
0
0

Wartość nieopublikowanego nagrania koncertu Nirvany jest ogromna.

Nigdy wcześniej niepokazywane nagranie koncertowe zespołu Nirvana trafiło na sprzedaż w ramach aukcji Unplugged and Unforgettable: Music Auction, organizowanej przez dom aukcyjny Bonhams Los Angeles. Licytacja potrwa do 25 września.

Kurt Cobain – Nirvana
Kurt Cobain – Nirvana

Cenne nagranie Nirvany trafiło na aukcję

Materiał przedstawia dziki i surowy występ legendarnej grupy grunge’owej z 17 lutego 1990 roku w klubie Iguanas w Tijuanie (Meksyk), jeszcze z czasów sprzed przełomowego albumu Nevermind. Nirvana wciąż promowała wówczas swój debiutancki krążek Bleach.

Taśma o długości 45 minut, nietknięta od 35 lat, sprzedawana jest wraz z pełnymi prawami autorskimi w USA (deed of assignment). To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów, aby stać się właścicielem autentycznego fragmentu historii muzyki rockowej. Wartość nagrania oszacowano na 100–150 tysięcy dolarów.

GramTV przedstawia:

Koncert obejmuje 13 utworów, m.in. “About a Girl”, “Negative Creep” i “Blew”. Na scenie dominuje frontman ikony grunge’u, Kurt Cobain, w charakterystycznej flanelowej koszuli. Wielokrotnie rzuca się w tłum (aż siedem razy), a w ferworze występu niszczy dwie gitary.

Choć interakcja Cobaina z publicznością zapada w pamięć, koncert zaczyna cichym “gracias”, a kończy prostym “goodnight”. Na początku gra na gitarze Epiphone ET270 (tej samej, którą później roztrzaskał w Nowym Jorku), a potem chwyta za własnoręcznie przerobionego różowego Mustanga, którego niszczy po dziesięciu minutach. Pod koniec pojawia się jeszcze Gibson SG z lat 70., który również kończy swój żywot na scenie.

Nagranie ma wyjątkowy klimat. Podczas utworu “Stain” obraz przechodzi z koloru w czerń i biel, potęgując surową, undergroundową estetykę. W pewnym momencie jeden z fanów wbiega na scenę, aby zaraz zostać zrzuconym z powrotem w tłum przez ochronę. Choć od lat krążyły bootlegi z tego występu, to po raz pierwszy na sprzedaż trafił oryginalny materiał wideo i audio w pełnej jakości z prawami własności.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/184432/Never-before-seen-Nirvana-concert-footage-up-for-auction

Tagi:

Muzyka
muzyka
kolekcjonerki
koncert
Kolekcja
aukcja
kolekcjonerzy
koncerty
nagranie
muzyka rockowa
zespół rockowy
zespół muzyczny
zespół grunge'owy
muzyka grunge'owa
Nirvana
Kurt Cobain
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112