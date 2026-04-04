Bethesda zdradza szczegóły na temat Starfielda na PlayStation. Otrzymaliśmy zwiastun z nowymi funkcjami

Starfield z ulepszeniami na PS5 Pro. Bethesda ujawnia szczegóły wersji na PlayStation.

Premiera Starfield na konsolach PlayStation 5 zbliża się wielkimi krokami. Studio Bethesda Game Studios opublikowało nowy materiał prezentujący funkcje i ulepszenia przygotowane specjalnie dla użytkowników sprzętu Sony. Najwięcej emocji wzbudzają kwestie graficzne, szczególnie wsparcie dla technologii PSSR oraz ulepszenia dla PlayStation 5 Pro. Starfileld ze szczegółami na PlayStation 5 Na konsoli PlayStation 5 Pro gra zaoferuje dwa tryby działania: Performance Mode – celujący w 60 klatek na sekundę

Quality Mode – oferujący 30 klatek na sekundę i lepszą jakość obrazu

Kluczowym elementem jest integracja technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), która poprawia jakość obrazu przy zachowaniu wysokiej wydajności. Dzięki temu nawet tryb wydajnościowy ma prezentować się bardzo dobrze wizualnie. Nie tylko posiadacze wersji Pro skorzystają z ulepszeń. Na standardowym PlayStation 5 gracze otrzymają między innymi wsparcie dla trofeów, optymalizację pod szybki dysk SSD oraz stabilne działanie znane z innych platform. Gra wcześniej dobrze radziła sobie na Xbox Series X, więc oczekiwania wobec wersji PS5 mogą zostać spełnione.

Bethesda przygotowała także integrację z kontrolerem DualSense. Wśród funkcji znajdą się: adaptacyjne triggery – symulujące opór spustu broni

głośnik kontrolera – odtwarzający nagrania audio z gry

pasek świetlny – informujący o stanie zdrowia postaci

touchpad – umożliwiający szybki dostęp do menu Premiera gry Starfield na PlayStation 5 zaplanowana jest na 7 kwietnia i wiele wskazuje na to, że gra zadebiutuje w solidnym stanie. Szczególnie wersja na PS5 Pro, która dzięki wsparciu PSSR, może przy okazji zaoferować wyraźnie lepszą jakość obrazu. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Starfielda przedstawiające jego możliwości na konsoli PlayStation: