Niezależne studia przywracają filmy, które w trakcie pandemii nie zostały wyświetlone w kinach

Jakub Piwoński
2025/11/27 13:30
To ważna inicjatywa, ale warto zauważyć, że filmy, który wrócą do kin, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jak wiele kultura straciła w tamtym okresie?

Niezależne studia filmowe ruszają z nietypową akcją: chcą przywrócić do życia filmy, które w pandemicznych latach 2020–2021 zniknęły w odmętach VOD i nie miały sposobności zostać zaprezentowane na wielkim ekranie. Produkcje te doczekają się wreszcie kinowych pokazów – pięć lat po lockdownach.

Red Rocket
Red Rocket

Filmy, który nie miały kinowej premiery w lockdownie, wrócą do kin

A24, Neon, IFC, GKids oraz Film Movement połączyły siły, by zaprezentować specjalną serię nazwano po prostu „Zaginionymi filmami COVID”. W wybranych kinach w grudniu widzowie zobaczą siedem produkcji, które pandemia skutecznie pozbawiła szans na pełnoprawne premiery.

Lista filmów wybranych do cyklu prezentuje się tak:

  • Red Rocket
  • Świnia
  • Pierwsza krowa
  • Malarka i złodziej
  • Sekret wilczej gromady
  • Relikt
  • Jezioro dzikich gęsi

Niektórzy mogą zapytać: tylko siedem? W końcu pandemia „zgubiła” ich znacznie więcej. Jednak inicjatorzy podkreślają, że to dopiero początek – a też symboliczny gest wobec filmów, które miały pecha trafić na jeden z najtrudniejszych okresów w historii kina.

Rok 2020 wspominany jest w branży z wyjątkowym bólem. Festiwale Cannes i Telluride odwołano, Wenecja i Toronto działały na pół gwizdka, a kinowa dystrybucja praktycznie zamarła. Nawet 2021 – choć nieco łaskawszy – wciąż był czasem restrykcji, limitów miejsc i zamkniętych sal w wielu regionach. Kinowy oddech wrócił dopiero wraz z grudniową premierą Spider-Man: Bez drogi do domu.

A jednak nawet w tak trudnych latach powstawały wartościowe filmy – a wybrana siódemka to tylko wycinek tego, co warto odkurzyć. Być może ta akcja uruchomi szerszą dyskusję o tym, ile naprawdę straciła filmowa kultura w czasach lockdownu – i jak wiele wciąż można naprawić.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/26/lost-films-of-covid

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


