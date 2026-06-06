Niewiele produkcji zrobiło dla kobiet tyle, co ten wielki hit HBO. Kontynuacja okazała się jednak porażką

28 lat temu zadebiutował serial Seks w wielkim mieście.

6 czerwca 1998 roku na antenie HBO zadebiutował Seks w wielkim mieście. Niewiele osób mogło wówczas przypuszczać, że historia czterech przyjaciółek z Nowego Jorku stanie się jednym z najważniejszych seriali w historii telewizji i na trwałe wpłynie na sposób opowiadania o kobietach, relacjach i seksualności. 28 lat od premiery Seksu w wielkim mieście Produkcja oparta na książce autorstwa Candace Bushnell skupiała się na losach Carrie Bradshaw, Charlotte York, Mirandy Hobbes i Samanthy Jones. Bohaterki próbowały odnaleźć się w świecie miłości, kariery i przyjaźni, mierząc się z problemami, o których telewizja wcześniej mówiła rzadko lub bardzo ostrożnie. W rolach głównych wystąpiły Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon i Kim Cattrall. To właśnie ten kwartet stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów bohaterek w historii telewizji.

Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale pod koniec lat 90. Seks w wielkim mieście uchodził za serial odważny, a momentami wręcz kontrowersyjny. Otwarta rozmowa o seksie, związkach, niezależności kobiet czy poszukiwaniu własnej tożsamości nie była jeszcze czymś powszechnym w głównym nurcie telewizji. HBO, które dopiero budowało swoją pozycję jako producent ambitnych seriali, mogło pozwolić sobie na znacznie większą swobodę niż tradycyjne stacje telewizyjne.

GramTV przedstawia:

Serial szybko stał się czymś więcej niż zwykłą komedią obyczajową. Dla wielu widzów był kroniką życia wielkomiejskich singli na przełomie wieków. Ogromną rolę odegrała również Carrie Bradshaw. Bohaterka grana przez Sarah Jessicę Parker stała się ikoną popkultury, a jej felietony o relacjach damsko-męskich oraz charakterystyczny styl ubierania wyznaczały trendy przez wiele kolejnych lat. Seks w wielkim mieście doczekał się sześciu sezonów i 94 odcinków emitowanych w latach 1998–2004. Po zakończeniu serialu powstały także dwa pełnometrażowe filmy kinowe, a w 2021 roku historia doczekała się kontynuacji w postaci serialu I tak po prostu…. Niestety, ale powrót po latach okazał się dla serialu bolesny. Kontynuacja nie zbliżyła się do sukcesu oryginalnej serii. Serial został zakończony po trzech sezonach. Seks w wielkim mieście wygrał dziesiątki nagród, w tym siedem statuetek Emmy i osiem Złotych Globów. Szczególnie często wyróżniano Sarah Jessicę Parker, która na początku XXI wieku należała do największych gwiazd telewizji. Wpływ serialu na kulturę popularną trudno przecenić. Bez Seksu w wielkim mieście prawdopodobnie inaczej wyglądałyby późniejsze produkcje opowiadające o życiu kobiet, takie jak Dziewczyny, Plotkara czy Emily w Paryżu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









