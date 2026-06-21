Nietypowy komputer od Silent PC

Silent PC sprzedaje obecnie to, co może być jednym z najdziwniejszych dostępnych komputerów stacjonarnych z CPU serii Ryzen 9000 na pokładzie.
Wodoodporna skrzynka z Ryzen 9000 za 3,350$
Wodoodporna skrzynka z Ryzen 9000 za 3,350$
Silent PC sprzedaje obecnie to, co może być jednym z najdziwniejszych dostępnych komputerów stacjonarnych z CPU serii Ryzen 9000 na pokładzie.
Firma umieściła w swojej ofercie wodoodporny komputer oparty na serii Ryzen 9000 od AMD.
System wykorzystuje w pełni uszczelnioną obudowę z certyfikatem IP65 bez wentylatorów, przednich portów USB i audio.
Chłodzenie jest realizowane przez samą obudowę, więc jest ona w zasadzie radiatorem.
Silent PC twierdzi, że system nadaje się na łodzie, zakurzone hale fabryczne, do pojazdów, w teren i do innych miejsc, w których normalny komputer stacjonarny zacząłby już planować przejście na emeryturę.
Podstawowa konfiguracja obejmuje procesor AMD Ryzen 5 9600X, płytę główną ASRock X600TM-ITX Thin Mini-ITX, 32 GB pamięci Crucial DDR5-5600 SO-DIMM oraz dysk SSD NVMe.
Opcja z procesorem Ryzen 7 9700X dopłaca 165 USD, co jest chyba najmniej szokującą liczbą na tej stronie.
Silent PC podkreśla, że wszystkie procesory w wersjach bezwentylatorowych mają ograniczony pobór mocy, aby dopasować go do wydajności chłodzenia radiatorów.
Oznacza to, że kupujący nie powinni oczekiwać pełnej wydajności typowej dla stacjonarnych procesorów Ryzen 9000 podczas długotrwałych, obciążających zadań.
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