Nietypowy komputer od Silent PC

Wodoodporna skrzynka z Ryzen 9000 za 3,350$

Silent PC sprzedaje obecnie to, co może być jednym z najdziwniejszych dostępnych komputerów stacjonarnych z CPU serii Ryzen 9000 na pokładzie.

Firma umieściła w swojej ofercie wodoodporny komputer oparty na serii Ryzen 9000 od AMD.

System wykorzystuje w pełni uszczelnioną obudowę z certyfikatem IP65 bez wentylatorów, przednich portów USB i audio.

Chłodzenie jest realizowane przez samą obudowę, więc jest ona w zasadzie radiatorem.

Silent PC twierdzi, że system nadaje się na łodzie, zakurzone hale fabryczne, do pojazdów, w teren i do innych miejsc, w których normalny komputer stacjonarny zacząłby już planować przejście na emeryturę.