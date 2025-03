Niesamowity rekord w Super Mario 64. Speedrunner ukończył grę na ślepo w rekordowym czasie

Po swoim osiągnięciu Bubzia ogłosił, że kończy z kategorią 70 gwiazdek i teraz zamierza skupić się na pobiciu swojego własnego rekordu w 120-gwiazdkowym blindfolded speedrunie. Obecnie jego najlepszy czas w tej kategorii wynosi 11 godzin, 22 minuty i 42 sekundy, ale widzi jeszcze miejsce na poprawę. Co ciekawe, sam speedrunner zauważył, że w najnowszym biegu stracił trochę czasu w sekcji Rainbow Ride, co oznacza, że być może ktoś w przyszłości (a może i on sam) zdoła poprawić jego wynik w 70-gwiazdkowym speedrunie.