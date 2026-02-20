NieR: Automata ze świetną sprzedażą. Pora na kontynuację?

23 lutego minie równo 9 lat od momentu, gdy NieR: Automata ukazało się na rynku. Od tego czasu jednak o marce zrobiło się nieco ciszej.

Jeszcze w 2021 roku otrzymaliśmy remaster pierwszej odsłony cyklu. A potem czekała na nas już tylko głucha cisza. NieR ze świetną sprzedażą i… sequelem? Teraz jednak deweloperzy z PlatinumGames przypomnieli nam o NieR. Powód jest przy tym wszystkim oczywisty, okazuje się bowiem, że NieR: Automata w 9 lat po premierze znalazł już ponad 10 milionów nabywców. Na liczbę tę składają się zarówno sprzedane kopie cyfrowe, jak i wydania fizyczne, które trafiły do sklepów.

Z tej okazji twórcy opublikowali okolicznościowy materiał, który ma przypomnieć nam o całej dotychczasowej podróży. Film trwa blisko 6 minut, ale najbardziej intrygujące jest jego zakończenie. W ostatnich sekundach pojawia się bowiem napis NieR: Automat to be continued… Trudno nie odebrać tego, jako potwierdzenia, iż sequel powstanie.

NieR: Automata na rynek trafiło 23 lutego 2017 roku, początkowo jedynie na PlayStation 4. Dopiero po czasie gra doczekała się też wydań na komputery osobiste oraz konsole Xbox One i Nintendo Switch. Podczas gali The Game Awards 2017 produkcja zgarnęła statuetkę za najlepszy soundtrack, a ponadto była nominowana do tytułu gry roku w plebiscytach Golden Joystick Awards i Game Developers Choice Awards. Niemniej fakt, że w uniwersum NieR niewiele się od kilku lat działo, nie oznacza, że samo PlatinumGames było bezczynne. Od tego czasu japońskie studio wydało na świat m.in. 3. odsłonę cyklu Bayonetta, a w ubiegłym roku wypuściło również Ninja Gaiden 4. Ponadto ekipa wspierała Konami w pracach nad Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

