Kingdom Hearts doczeka się remake'u po 25 latach?

Od premiery ostatniej odsłony serii Kingdom Hearts minęło sześć lat. Nowa część, chociaż powstaje, nie ma zaś ustalonej daty premiery.

Czy w tej sytuacji fani Sory i spółki mają przed sobą kolejne lata frustrującego wyczekiwania? Niekoniecznie. Remake Kingdom Hearts po 25 latach? Jak twierdzi bowiem kryjący się pod nickiem eXtas1s insider, postawać ma projekt o nazwie Kingdom Hearts Relux. Pod tym enigmatycznym tytułem miałby się kryć remake pierwszej odsłony serii. Ta pierwotnie wydana została 24 lata temu, tj. w 2002 roku, ukazując się jedynie na konsoli PlayStation 2.

Za Relux odpowiadać miałoby Tose Software – japońskie studio, które w przeszłości współpracowało ze Square Enix m.in. przy portowaniu kilku części Final Fantasy V na konsolę PlayStation. Ostatnim wspólnym projektem obu firm było zaś Dragon Quest I & II HD-2D Remake, przy którym wspierało inne ekipy. Inaczej wygląda kwestia deweloperów z Osaki, którzy tworzyli Kingdom Hearts 3. Oni według plotek nie biorą udziału w pracach nad Kingdom Hearts Relux.

Według leakera remake pierwszego Kingdom Hearts ma otrzymać znacznie zmodernizowaną grafikę, która stylistycznie zachowa jednak ducha oryginału. Tytuł miałby wykorzystywać elementy pochodzące też z anulowanej gry mobilnej. Możliwe jest też pojawienie się nowej zawartości, jak np. wycięty z pierwowzoru świat wyraźnie inspirowany Księgą Dżungli. Ponadto obecne już światy miałyby otrzymać nowe strefy, natomiast Riku miałby stać się grywalną postacią. Kingdom Hearts Relux miałoby ukazać się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series oraz Nintendo Switch 2. Co ciekawe, pierwotnie premiera Kingdom Hearts Relux miała rzekomo mieć miejsce w tym roku, ale po zmianie strategii nowym terminem miałaby być wiosna 2027 roku. Dla odmiany Kingdom Hearts 4, które zapowiedziano już 4 lata temu, miałoby wyjść pod koniec 2027 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

