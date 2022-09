NieR:Automata na Switcha – nowy trailer prezentuje jeszcze jedną lokację

NieR:Automata The End of YoRHa Edition trafi na Switcha już za chwileczkę. Square Enix i PlatinumGames ostatnio dość intensywnie promują tytuł, wrzucając do sieci kolejne materiały wideo. Niedawno pisaliśmy chociażby o trailerze prezentującym ruiny miasta, a chwilę później – o nagraniu z cukierkowym parkiem rozrywki. Natomiast teraz pokazano obszar Abandoned Factory, który mamy okazję zwiedzić na początku gry. Filmik zamieszczamy na samym dole.

Data premiery NieR:Automata na Switcha

Na koniec przypominamy, że dokładna data premiery NieR:Automata The End of YoRHa Edition na konsoli Nintendo to 6 października. Przy okazji odsyłamy też do recenzji Nier:Automata z 2017 – GRAM-owy redaktor docenił głębię produkcji, która przejawia się między innymi w konstrukcji opowieści i bohaterów. Jego zdaniem tytuł zasługuje na wysoką ocenę.