Niebawem rusza otwarta beta Concord. Strzelankę przetestują posiadacze PlayStation 5 i PC

Podczas majowego State of Play poznaliśmy datę premiery Concord. Prezentacja sieciowej strzelanki nie zrobiła jednak furory, czego wyraz dali użytkownicy YouTube’a reagując negatywnie na materiał. Produkcja zmierza jednak powoli na rynek, w związku z czym twórcy zapraszają na otwarte beta testy, które już wkrótce pozwolą sprawdzić zainteresowanym, co tytuł ma do zaoferowania.