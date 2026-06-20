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Nie żyje współzałożyciel Ubisoftu. Zginął w katastrofie lotniczej

Maciej Petryszyn
2026/06/20 16:00
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Smutne wieści docierają do nas z obozu Ubisoftu. Zginął bowiem jeden z braci Guillemot, którzy 40 lat temu stworzyli francuskie studio.

Claude Guillemot poniósł śmierć w katastrofie lotniczej. Co na ten moment wiemy?

Ubisoft
Ubisoft

Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu

Guillemot oraz jeszcze jedna osoba znajdowali się na pokładzie dwusilnikowego samolotu turystycznego Cessna 421, który w piątek wystartował z lotniska w Rennes. Tuż przed godziną 18:00 maszyna rozbiła się jednak w gminie La Baule. Według światków samolot podchodził do lądowania, gdy nagle wykonał zakręt i się rozbił. Na miejsce przybyło około 60 strażaków oraz 30 karetek – służby zastały jednak płonący wrak, z którego ogień rozprzestrzeniał się już na okoliczną roślinność, doprowadzając do pożaru na obszarze 500 metrów kwadratowych. Ostatecznie stwierdzono śmierć obu osób. Nie potwierdziły się natomiast doniesienia o tym, iż samolotem podróżował trzeci pasażer.

GramTV przedstawia:

Claude Guillemot w 1986 roku wraz z czteroma swoimi braćmi, którymi byli Christian, Gerard, Michel oraz najbardziej znany z tego grona Yves, powołał Ubisoft do życia. W przeciwieństwie do Yvesa, Claude nie lądował na pierwszych stronach gazet i działał bardziej zakulisowo. To on był wiceprezesem wykonawczym do spraw operacyjnych i jako taki angażował się w rozwój Ubi. Miał on swój spory wkład w to, że mała firma założona przez kwintet Guillemotów z Bretanii stała się jednym z największych graczy we współczesnym game devie. Marki, takie jak Assassin’s Creed, Far Cry czy też Rainbow Six, dziś docierają daleko poza branżę.

Sam Ubisoft na ten moment nie wydał komunikatu w związku ze śmiercią jednego ze swoich współzałożycieli. Jak natomiast podał mer gminy, na samym lotnisku, gdzie doszło do wypadku, zaplanowano prywatną uroczystość żałobną. Ponadto flagi zostały opuszczone do połowy masztów.

Źródło:https://twistedvoxel.com/ubisoft-co-founder-claude-guillemot-dies-in-plane-crash/

Tagi:

News
Ubisoft
samoloty
śmierć
Francja
nie żyje
katastrofa
Claude Guillemot
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112