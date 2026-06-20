Nie żyje współzałożyciel Ubisoftu. Zginął w katastrofie lotniczej

Claude Guillemot poniósł śmierć w katastrofie lotniczej. Co na ten moment wiemy?
Nie żyje Claude Guillemot, współzałożyciel Ubisoftu
Guillemot oraz jeszcze jedna osoba znajdowali się na pokładzie dwusilnikowego samolotu turystycznego Cessna 421, który w piątek wystartował z lotniska w Rennes. Tuż przed godziną 18:00 maszyna rozbiła się jednak w gminie La Baule. Według światków samolot podchodził do lądowania, gdy nagle wykonał zakręt i się rozbił. Na miejsce przybyło około 60 strażaków oraz 30 karetek – służby zastały jednak płonący wrak, z którego ogień rozprzestrzeniał się już na okoliczną roślinność, doprowadzając do pożaru na obszarze 500 metrów kwadratowych. Ostatecznie stwierdzono śmierć obu osób. Nie potwierdziły się natomiast doniesienia o tym, iż samolotem podróżował trzeci pasażer.
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