Nie żyje współzałożyciel Ubisoftu. Zginął w katastrofie lotniczej

Claude Guillemot w 1986 roku wraz z czteroma swoimi braćmi, którymi byli Christian, Gerard, Michel oraz najbardziej znany z tego grona Yves, powołał Ubisoft do życia. W przeciwieństwie do Yvesa, Claude nie lądował na pierwszych stronach gazet i działał bardziej zakulisowo. To on był wiceprezesem wykonawczym do spraw operacyjnych i jako taki angażował się w rozwój Ubi. Miał on swój spory wkład w to, że mała firma założona przez kwintet Guillemotów z Bretanii stała się jednym z największych graczy we współczesnym game devie. Marki, takie jak Assassin’s Creed, Far Cry czy też Rainbow Six, dziś docierają daleko poza branżę.

Sam Ubisoft na ten moment nie wydał komunikatu w związku ze śmiercią jednego ze swoich współzałożycieli. Jak natomiast podał mer gminy, na samym lotnisku, gdzie doszło do wypadku, zaplanowano prywatną uroczystość żałobną. Ponadto flagi zostały opuszczone do połowy masztów.