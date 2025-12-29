Nie żyje Perry Bamonte. Gitarzysta i klawiszowiec The Cure miał 65 lat

Perry Bamonte, wieloletni gitarzysta i klawiszowiec zespołu The Cure, zmarł w wieku 65 lat.
Informację o śmierci Perry’ego Bamonte przekazała grupa The Cure w piątek, 26 grudnia, w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej. Muzyk odszedł w okresie świątecznym po krótkiej chorobie.
Zmarł gitarzysta zespołu The Cure
Zespół w oficjalnym oświadczeniu napisał:
Z ogromnym smutkiem potwierdzamy śmierć naszego wielkiego przyjaciela i kolegi z zespołu, Perry’ego Bamonte, który zmarł w domu w czasie świąt po krótkiej chorobie. Cichy, intensywny, intuicyjny, niezawodny i niezwykle kreatywny “Teddy” był serdecznym i niezwykle ważnym elementem historii The Cure.
Bamonte dołączył do The Cure na stałe w 1990 roku, choć z zespołem współpracował już wcześniej, a dokładniej od 1984 roku jako techniczny członek ekipy koncertowej. W składzie grupy, obok Roberta Smitha, Simona Gallupa, Reevesa Gabrelsa i Jasona Coopera, odpowiadał za gitarę, sześciostrunowy bas oraz instrumenty klawiszowe. Brał udział w nagraniu wielu kluczowych wydawnictw zespołu, w tym nominowanego do nagrody Grammy albumu Wish z 1992 roku, który dotarł do 2 miejsca listy Billboard 200 i zawierał jeden z największych hitów The Cure – Friday I’m in Love (możecie posłuchać tego utworu poniżej). Współtworzył także albumy Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) oraz The Cure (2004).
Urodzony 3 września 1960 roku w Londynie, Bamonte opuścił zespół w 2005 roku, po 14 latach współpracy i ponad 400 wspólnych koncertach. W 2019 roku został wraz z The Cure wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Laudację wygłosił wówczas Trent Reznor, lider Nine Inch Nails. Od debiutu zespołu w 1979 roku albumem Three Imaginary Boys, The Cure wywarło ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów, m.in. Nine Inch Nails, Deftones, My Chemical Romance, The Smashing Pumpkins, Phoebe Bridgers czy Oasis.
Jak przypomniano w pożegnalnym wpisie zespołu, Bamonte ponownie dołączył do The Cure w 2022 roku, grając jeszcze 90 koncertów:
Były to jedne z najlepszych występów w historii zespołu, których zwieńczeniem był koncert The Show of a Lost World w Londynie 1 listopada 2024 roku. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do całej jego rodziny. Będzie nam go bardzo brakować.
