Nie żyje Perry Bamonte. Gitarzysta i klawiszowiec The Cure miał 65 lat

Informację o śmierci Perry’ego Bamonte przekazała grupa The Cure w piątek, 26 grudnia, w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej. Muzyk odszedł w okresie świątecznym po krótkiej chorobie.

Z ogromnym smutkiem potwierdzamy śmierć naszego wielkiego przyjaciela i kolegi z zespołu, Perry’ego Bamonte, który zmarł w domu w czasie świąt po krótkiej chorobie. Cichy, intensywny, intuicyjny, niezawodny i niezwykle kreatywny “Teddy” był serdecznym i niezwykle ważnym elementem historii The Cure.

Bamonte dołączył do The Cure na stałe w 1990 roku, choć z zespołem współpracował już wcześniej, a dokładniej od 1984 roku jako techniczny członek ekipy koncertowej. W składzie grupy, obok Roberta Smitha, Simona Gallupa, Reevesa Gabrelsa i Jasona Coopera, odpowiadał za gitarę, sześciostrunowy bas oraz instrumenty klawiszowe. Brał udział w nagraniu wielu kluczowych wydawnictw zespołu, w tym nominowanego do nagrody Grammy albumu Wish z 1992 roku, który dotarł do 2 miejsca listy Billboard 200 i zawierał jeden z największych hitów The Cure – Friday I’m in Love (możecie posłuchać tego utworu poniżej). Współtworzył także albumy Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) oraz The Cure (2004).

Urodzony 3 września 1960 roku w Londynie, Bamonte opuścił zespół w 2005 roku, po 14 latach współpracy i ponad 400 wspólnych koncertach. W 2019 roku został wraz z The Cure wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Laudację wygłosił wówczas Trent Reznor, lider Nine Inch Nails. Od debiutu zespołu w 1979 roku albumem Three Imaginary Boys, The Cure wywarło ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów, m.in. Nine Inch Nails, Deftones, My Chemical Romance, The Smashing Pumpkins, Phoebe Bridgers czy Oasis.