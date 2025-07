Nie żyje Malcolm-Jamal Warner, aktor znany z serialu Bill Cosby Show

Warner urodził się 18 sierpnia 1970 roku. Zainteresowanie aktorstwem wykazywał już jako dziewięciolatek, a karierę rozpoczął od występów w serialach, m.in. Matt Houston i Fame. Przełom przyszedł w latach 80., gdy zagrał syna głównego bohatera w Bill Cosby Show – rola ta przyniosła mu ogromną rozpoznawalność i nominację do Emmy w 1986 roku.

Choć najczęściej kojarzony był z sitcomem, Warner przez całe życie pozostawał aktywny zawodowo, grając w takich serialach jak Jeremiah, Reed Between the Lines, Mroczne zagadki Los Angeles, Rezydenci, Oskarżeni czy ostatnio Alert: Wydział Osób Zaginionych, gdzie wcielał się w nadinspektora Billa Houstona. Na dużym ekranie pojawiał się w filmach takich jak Tyson, Czarna eskadra czy Nie wszystko złoto, co się świeci. Był także zaangażowany w muzykę i poezję – wydał dwa albumy studyjne i często występował podczas National Black Theatre Festival. Od 2024 roku prowadził podcast.