Nie żyje legendarny głos znany z anime Naruto. Aktorka zmarła kilka dni po zakończeniu kariery

Z przekazanych informacji wynika, że Yukie Maeda odeszła 9 marca po długiej walce z chorobą nowotworową. Aktorka zmagała się z mięsakiem złośliwym, rzadkim i agresywnym typem nowotworu rozwijającym się w tkankach łącznych, takich jak mięśnie czy naczynia krwionośne. O swoich problemach zdrowotnych mówiła publicznie już wcześniej, dzieląc się doświadczeniami związanymi z leczeniem i kolejnymi etapami terapii.

Branża anime żegna kolejną ważną postać. W wieku 52 lat zmarła Yukie Maeda, aktorka głosowa znana z licznych ról w anime, grach i dubbingu filmowym. Informację o jej śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Co szczególnie poruszające, jej śmierć nastąpiła zaledwie kilka dni po oficjalnym zakończeniu kariery. Pod koniec lutego ogłosiła, że po trzech dekadach pracy w zawodzie odchodzi z branży ze względu na stan zdrowia.

Yukie Maeda przez lata użyczała głosu postaciom w wielu znanych produkcjach. Najbardziej znana była z głosów postaci w Naruto, Love Hina, Blood+, Elemental Gelade, czy Shin Koihime Musou: Otome Tairan. Widzowie mogli ją również usłyszeć w seriach anime związanych z Transformers, a także w japońskich wersjach zagranicznych filmów, takich jak Mój brat niedźwiedź. Jej dorobek obejmuje również gry wideo. Wystąpiła w serii Puyo Puyo jako Ferri oraz w Phantom Dust, gdzie wcieliła się w postać Tsubutaki.

Na przestrzeni kariery pracowała także przy wielu innych projektach, w tym animacjach edukacyjnych oraz produkcjach OVA. Jej działalność w branży trwała ponad 30 lat i pozostawiła po sobie wyraźny ślad w świecie japońskiej popkultury.

Śmierć Yukie Maedy to kolejna bolesna strata dla fanów anime i dubbingu. Aktorka zapamiętana zostanie jako artystka oddana swojej pracy, która mimo choroby do końca pozostawała w kontakcie z fanami i dzieliła się swoją historią.