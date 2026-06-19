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Nie żyje legenda FPS-ów. Odszedł twórca muzyki do DOOM-a i Duke Nukem 3D

Maciej Petryszyn
2026/06/19 22:00
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Gdyby zapytać kogoś o legendarne produkcje, które ukształtowały rynek FPS-ów u jego podstaw, wybór byłby prosty. Takich legend jest kilka.

Mamy np. DOOMA i Duke Nuke’ema. Co je łączy? Na pewno postać Bobby’ego Prince’a.

Bobby Prince
Bobby Prince

W wieku 81 lat zmarł Bobby Prince

Wspominamy o tym dlatego, że oficjalnie potwierdzono, iż Prince zmarł w wieku 81 lat. Amerykański kompozytor pozostawił po sobie jednak bogatą spuściznę, będąc szczególnie płodnym twórczo w latach 90. Skomponowane przez Prince’a dźwięki usłyszymy w tak legendarnych produkcjach, jak Commander Keen, Wolfenstein, Duke Nukem czy też DOOM. Ścieżka dźwiękowa z tej ostatniej gry została zresztą wpisana w tym roku na National Recording Registry, czyli na listę nagrań o istotnym dziedzictwie kulturowym. Sam kompozytor w uznaniu swoich zasług oraz za swoiste pionierstwo otrzymał zaś w 2006 roku Lifetime Achievement Award od Game Audio Network Guild.

We wpisie kondolencyjnym w serwisie Legacy.com wyczytamy:

Osoby najbliższe Bobby'emu znały go nie tylko z jego niezwykłych osiągnięć, ale także z życzliwości, humoru, skromności, hojności, kreatywności i głębokiej miłości do rodziny. Niezależnie od tego, czy komponował muzykę, opowiadał historie, grał na gitarze, dzielił się śmiechem czy oferował wsparcie, podchodził do życia z wdzięcznością i otwartym sercem.

GramTV przedstawia:

Bobby Prince, a raczej Robert Caskin Prince III, jeszcze przed rozpoczęciem swojej przygody z branżą gier wideo, odbył służbę wojskową. Służył nawet w armii amerykańskiej podczas wojny w Wietnamie, będąc wówczas dowódcą plutonu. Potem zajmował się prawem i doradztwem, a w 1964 roku powołał wraz z kilkoma innymi muzykami grupę The Jesters, reprezentującą gatunek rhythm and blues. Jeżeli chodzi o muzykę do gier to, jak zostało wspomniane, tworzył głównie w latach 90. Niemniej w 2014 roku Amerykanin zaliczył chwilowy powrót tworząc ścieżkę do Wrack – FPS-a wydanego przez Final Boss Entertainment.

Źródło:https://www.legacy.com/legacy/robert-bobby-prince-lllz

Tagi:

News
DOOM
Duke Nukem
Wolfenstein 3D
kompozytor
śmierć
muzyka z gry
nie żyje
Bobby Prince
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112