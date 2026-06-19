Nie żyje legenda FPS-ów. Odszedł twórca muzyki do DOOM-a i Duke Nukem 3D

Gdyby zapytać kogoś o legendarne produkcje, które ukształtowały rynek FPS-ów u jego podstaw, wybór byłby prosty. Takich legend jest kilka.

Mamy np. DOOMA i Duke Nuke’ema. Co je łączy? Na pewno postać Bobby’ego Prince’a.

W wieku 81 lat zmarł Bobby Prince

Wspominamy o tym dlatego, że oficjalnie potwierdzono, iż Prince zmarł w wieku 81 lat. Amerykański kompozytor pozostawił po sobie jednak bogatą spuściznę, będąc szczególnie płodnym twórczo w latach 90. Skomponowane przez Prince’a dźwięki usłyszymy w tak legendarnych produkcjach, jak Commander Keen, Wolfenstein, Duke Nukem czy też DOOM. Ścieżka dźwiękowa z tej ostatniej gry została zresztą wpisana w tym roku na National Recording Registry, czyli na listę nagrań o istotnym dziedzictwie kulturowym. Sam kompozytor w uznaniu swoich zasług oraz za swoiste pionierstwo otrzymał zaś w 2006 roku Lifetime Achievement Award od Game Audio Network Guild.