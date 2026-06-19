Nie żyje legenda FPS-ów. Odszedł twórca muzyki do DOOM-a i Duke Nukem 3D

Gdyby zapytać kogoś o legendarne produkcje, które ukształtowały rynek FPS-ów u jego podstaw, wybór byłby prosty. Takich legend jest kilka.
Mamy np. DOOMA i Duke Nuke’ema. Co je łączy? Na pewno postać Bobby’ego Prince’a.
W wieku 81 lat zmarł Bobby Prince
Wspominamy o tym dlatego, że oficjalnie potwierdzono, iż Prince zmarł w wieku 81 lat. Amerykański kompozytor pozostawił po sobie jednak bogatą spuściznę, będąc szczególnie płodnym twórczo w latach 90. Skomponowane przez Prince’a dźwięki usłyszymy w tak legendarnych produkcjach, jak Commander Keen, Wolfenstein, Duke Nukem czy też DOOM. Ścieżka dźwiękowa z tej ostatniej gry została zresztą wpisana w tym roku na National Recording Registry, czyli na listę nagrań o istotnym dziedzictwie kulturowym. Sam kompozytor w uznaniu swoich zasług oraz za swoiste pionierstwo otrzymał zaś w 2006 roku Lifetime Achievement Award od Game Audio Network Guild.
We wpisie kondolencyjnym w serwisie Legacy.com wyczytamy:
Osoby najbliższe Bobby'emu znały go nie tylko z jego niezwykłych osiągnięć, ale także z życzliwości, humoru, skromności, hojności, kreatywności i głębokiej miłości do rodziny. Niezależnie od tego, czy komponował muzykę, opowiadał historie, grał na gitarze, dzielił się śmiechem czy oferował wsparcie, podchodził do życia z wdzięcznością i otwartym sercem.
GramTV przedstawia:
Bobby Prince, a raczej Robert Caskin Prince III, jeszcze przed rozpoczęciem swojej przygody z branżą gier wideo, odbył służbę wojskową. Służył nawet w armii amerykańskiej podczas wojny w Wietnamie, będąc wówczas dowódcą plutonu. Potem zajmował się prawem i doradztwem, a w 1964 roku powołał wraz z kilkoma innymi muzykami grupę The Jesters, reprezentującą gatunek rhythm and blues. Jeżeli chodzi o muzykę do gier to, jak zostało wspomniane, tworzył głównie w latach 90. Niemniej w 2014 roku Amerykanin zaliczył chwilowy powrót tworząc ścieżkę do Wrack – FPS-a wydanego przez Final Boss Entertainment.
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