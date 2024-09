Nie żyje Kris Kristofferson. Był kompanem Blade'a

W swoim domy na Hawajach zmarł Kris Kristofferson, amerykański aktor i muzyk country. Miał 88 lat. Miał na swoim koncie Złotego Globa za rolę w Narodzinach gwiazdy z 1976. Był także znany jako Abraham Whistler z cyklu filmów Blade. Pamiętamy go także z kreacji w kultowym Konwoju z 1978 roku.

Kris Kristofferson nie żyje

Kariera Kristoffersona rozpoczęła się od muzyki. Jego utwory wykonywały takie gwiazdy jak Janis Joplin (Me and Bobby McGee) i Sammi Smith (Help Me Make It Through the Night), a także Ray Stevens i Johnny Cash (Sunday Mornin' Comin' Down). Artyści otrzymywali nagrody Grammy śpiewając jego piosenki, a on sam otrzymał tę nagrodę za całokształt twórczości.