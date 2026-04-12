Nie żyje John Nolan. Brytyjski aktor i wuj znanego reżysera odszedł w wieku 87 lat

Dziś dotarła do nas kolejna przykra informacja. W wieku 87 lat odszedł John Nolan – brytyjski aktor, który wystąpił m.in. w filmach Batman – Początek oraz Mroczny Rycerz powstaje. Prywatnie mąż aktorki Kim Hartman oraz wuj Jonathana i Christophera Nolana.

O odejściu Johna Nolana poinformował brytyjski dziennik Stratford-Upon-Avon Herald. Przyczyna śmierci brytyjskiego aktora pozostaje nieznana. Oprócz żony Nolan pozostawił dwoje dzieci, a także wnuki.