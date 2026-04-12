Nie żyje John Nolan. Brytyjski aktor i wuj znanego reżysera odszedł w wieku 87 lat

Dziś dotarła do nas kolejna przykra informacja. W wieku 87 lat odszedł John Nolan – brytyjski aktor, który wystąpił m.in. w filmach Batman – Początek oraz Mroczny Rycerz powstaje. Prywatnie mąż aktorki Kim Hartman oraz wuj Jonathana i Christophera Nolana.
O odejściu Johna Nolana poinformował brytyjski dziennik Stratford-Upon-Avon Herald. Przyczyna śmierci brytyjskiego aktora pozostaje nieznana. Oprócz żony Nolan pozostawił dwoje dzieci, a także wnuki.
John Nolan urodził się w 1938 roku w Londynie. Większość widzów może go kojarzyć z ról we wspomnianych filmach o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana, gdzie wcielił się w Douglasa Fredricksa – członka zarządu Wayne Enterprises. Brytyjski aktor wystąpił również m.in. w takich produkcjach jak Dunkierka czy Śledząc.
Johna Nolana mogliśmy jednak oglądać także w serialu Wybrani stworzonego przez Jonathana Nolana. Wspomniany aktor pojawił się w 2. sezonie i wcielił się w rolę Johna Greera – byłego agenta MI6. Ostatnio Nolana mogliśmy natomiast zobaczyć w serialu Diuna: Proroctwo.
Na koniec warto dodać, że John Nolan występował również w teatrze. Współpracował m.in. z Royal Shakespeare Company i National Theatre.
