Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje John Nolan. Brytyjski aktor i wuj znanego reżysera odszedł w wieku 87 lat

Mikołaj Ciesielski
2026/04/12 12:00
0
0

Nolan wystąpił m.in. w filmach Batman – Początek, Mroczny Rycerz czy Dunkierka.

Dziś dotarła do nas kolejna przykra informacja. W wieku 87 lat odszedł John Nolan – brytyjski aktor, który wystąpił m.in. w filmach Batman – Początek oraz Mroczny Rycerz powstaje. Prywatnie mąż aktorki Kim Hartman oraz wuj Jonathana i Christophera Nolana.

John Nolan
John Nolan zmarł w wieku 87 lat

O odejściu Johna Nolana poinformował brytyjski dziennik Stratford-Upon-Avon Herald. Przyczyna śmierci brytyjskiego aktora pozostaje nieznana. Oprócz żony Nolan pozostawił dwoje dzieci, a także wnuki.

John Nolan urodził się w 1938 roku w Londynie. Większość widzów może go kojarzyć z ról we wspomnianych filmach o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana, gdzie wcielił się w Douglasa Fredricksa – członka zarządu Wayne Enterprises. Brytyjski aktor wystąpił również m.in. w takich produkcjach jak Dunkierka czy Śledząc.

Johna Nolana mogliśmy jednak oglądać także w serialu Wybrani stworzonego przez Jonathana Nolana. Wspomniany aktor pojawił się w 2. sezonie i wcielił się w rolę Johna Greera – byłego agenta MI6. Ostatnio Nolana mogliśmy natomiast zobaczyć w serialu Diuna: Proroctwo.

Na koniec warto dodać, że John Nolan występował również w teatrze. Współpracował m.in. z Royal Shakespeare Company i National Theatre.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/john-nolan-batman-person-of-interest-1236561770/

Tagi:

Popkultura
aktor
Christopher Nolan
śmierć
Mroczny Rycerz Powstaje
dunkierka
Batman - początek
Jonathan Nolan
John Nolan
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112