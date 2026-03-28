Nie żyje James Tolkan. Aktor z Top Gun i Powrotu do przyszłości miał 94 lata

Może nie był jedną z największych gwiazd Hollywood, ale dla wielu widzów jego twarz była natychmiast rozpoznawalna. Fani popkultury kojarzą go doskonale. James Tolkan, aktor znany m.in. z serii Powrót do przyszłości i Top Gun, zmarł w wieku 94 lat. Informację o jego odejściu przekazała rodzina.

Nie żyje James Tolkan. Miał 94 lata

Tolkan przez dekady budował swoją pozycję w branży jako aktor charakterystyczny, często pojawiający się w rolach drugoplanowych, które zapadały w pamięć. Jego kariera rozpoczęła się jeszcze w latach 60 rolą w serialu Naked City. Łącznie występował przez ponad pół wieku, współtworząc dziesiątki produkcji filmowych i telewizyjnych. Ostatni raz na ekranie widzieliśmy go w filmie Bone Tomahawk, gdzie wystąpił u boku Kurta Russella.