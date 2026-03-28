Nie żyje James Tolkan. Aktor z Top Gun i Powrotu do przyszłości miał 94 lata

Jakub Piwoński
2026/03/28 16:10
Odszedł niezwykle charakterystyczny aktor drugoplanowy.

Może nie był jedną z największych gwiazd Hollywood, ale dla wielu widzów jego twarz była natychmiast rozpoznawalna. Fani popkultury kojarzą go doskonale. James Tolkan, aktor znany m.in. z serii Powrót do przyszłości i Top Gun, zmarł w wieku 94 lat. Informację o jego odejściu przekazała rodzina.

Tolkan przez dekady budował swoją pozycję w branży jako aktor charakterystyczny, często pojawiający się w rolach drugoplanowych, które zapadały w pamięć. Jego kariera rozpoczęła się jeszcze w latach 60 rolą w serialu Naked City. Łącznie występował przez ponad pół wieku, współtworząc dziesiątki produkcji filmowych i telewizyjnych. Ostatni raz na ekranie widzieliśmy go w filmie Bone Tomahawk, gdzie wystąpił u boku Kurta Russella.

Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola surowego dyrektora Stricklanda w trylogii Powrót do przyszłości. Jego postać, będąca uosobieniem dyscypliny i twardej ręki, stała się jednym z bardziej charakterystycznych elementów serii. W kolejnych częściach aktor powrócił także jako przodek swojego bohatera.

Drugą ważną rolą w jego dorobku był występ w Top Gun, gdzie wcielił się w komandora Jordana. Choć nie grał pierwszych skrzypiec, jego obecność była wyraźnie odczuwalna i wpisywała się w jego ekranowy wizerunek postaci stanowczych i wymagających.

W trakcie swojej kariery Tolkan pojawił się również w wielu innych produkcjach, takich jak Serpico, Gry wojenne czy Horror Amityville, a także w licznych serialach telewizyjnych. Choć często pozostawał w cieniu głównych bohaterów, jego role miały swój niepowtarzalny charakter i były ważną częścią wielu kultowych filmów.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/james-tolkan-dead-top-gun-back-to-the-future-1236701891/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




