Nie żyje Graham Greene. Aktor, który na zawsze odmienił obraz Indian w kinie

W wieku 73 lat odszedł Graham Greene – jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów rdzennych Amerykanów w Hollywood, znany z wielu ról przedstawicieli indiańskiej społeczności. Światową sławę przyniosła mu niezapomniana kreacja Kopiącego Ptaka w Tańczącym z wilkami z 1990 roku. Informację o śmierci potwierdził jego menadżer, Gerry Jordan, który przekazał, że aktor odszedł spokojnie z przyczyn naturalnych.

Greene za rolę w Tańczącym z wilkami był nominowany do Oscara i od tego momentu rozpoczęła się jego wielka kariera filmowa i telewizyjna. Zagrał między innymi w Na rozkaz serca, Zielonej mili oraz Szklanej pułapce 3. W ostatnich latach pojawił się w prequelu Yellowstone – serialu 1883. Ostatnio widzieliśmy go w serialu Echo od Marvela.