Nie żyje Graham Greene. Aktor, który na zawsze odmienił obraz Indian w kinie

Jakub Piwoński
2025/09/02 11:40
Pamiętacie go z roli w Tańczącym z wilkami.

W wieku 73 lat odszedł Graham Greene – jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów rdzennych Amerykanów w Hollywood, znany z wielu ról przedstawicieli indiańskiej społeczności. Światową sławę przyniosła mu niezapomniana kreacja Kopiącego Ptaka w Tańczącym z wilkami z 1990 roku. Informację o śmierci potwierdził jego menadżer, Gerry Jordan, który przekazał, że aktor odszedł spokojnie z przyczyn naturalnych.

Tańczący z wilkami
Tańczący z wilkami

Zmarł Graham Greene. Znamy go m.in. z Tańczącego z wilkami

Greene za rolę w Tańczącym z wilkami był nominowany do Oscara i od tego momentu rozpoczęła się jego wielka kariera filmowa i telewizyjna. Zagrał między innymi w Na rozkaz serca, Zielonej mili oraz Szklanej pułapce 3. W ostatnich latach pojawił się w prequelu Yellowstone – serialu 1883. Ostatnio widzieliśmy go w serialu Echo od Marvela.

W trakcie swojej bogatej kariery Greene zdobył wiele nagród i wyróżnień. W 2004 roku otrzymał prestiżową nagrodę Earle Grey Award za całokształt twórczości, przyznawaną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną. Dwanaście lat później został odznaczony Orderem Kanady – drugim najwyższym odznaczeniem cywilnym w tym kraju.

Zanim trafił do Hollywood, Greene pracował w brytyjskich teatrach, a wcześniej imał się wielu zawodów – był m.in. hutnikiem i rysownikiem, a także technikiem przy koncertach rockowych zespołów. Prywatnie podkreślał, że najważniejszym wydarzeniem w jego życiu było małżeństwo z Hilary Blackmore.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


