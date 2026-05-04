Słynny polski pisarz sciene fiction jest zapalonym graczem. Ma nawet swoją ulubioną produkcję

Jakub Piwoński
2026/05/04 14:50
Autor Lodu, Innych pieśni, Perfekcyjnej niedoskonałości spędza setki godzin przy wymagających tytułach. Jakich?

Jacek Dukaj od lat uchodzi za jednego z najważniejszych twórców polskiej fantastyki. Autor takich książek jak Lód czy Inne pieśni znany jest z rozbudowanych światów i filozoficznej głębi. Okazuje się, że podobne cechy przyciągają go również w grach komputerowych.

Path of Exile 2
Jacek Dukaj uwielbia grać w gry, szczególnie w RPG akcji

W jednym z wywiadów pisarz przyznał, że granie to dla niego coś znacznie więcej niż okazjonalna rozrywka.

Jestem maniakalnym graczem. Jak zaczynam grać w grę, to ja gram w nią 10–15 lat. Ja gram w gry systemowe, takie bardzo długo się rozwijające o właściwie nieskończonej możliwości rekombinacji.

Wśród jego ulubionych produkcji znalazło się m.in. EVE Online, czyli jedno z najbardziej złożonych MMO na rynku. Pisarz zwraca uwagę na dużą autonomię graczy i fakt, że to społeczność w dużej mierze kształtuje wydarzenia w świecie gry. Jednocześnie przyznał, że z czasem tytuł stracił dla niego na atrakcyjności. Znacznie więcej czasu wciąż poświęca natomiast Path of Exile – szczególnie pierwsza odsłona.

Drugi to jest Path of Exile – raczej ta „jedynka”, ta „dwójka” mnie ciągle nie przekonuje – który jest niby takim typowym hack’n’slashem post-Diablowym, ale on ma tak głęboką mechanikę budowania postaci (strategii budowania postaci, skilli, rozwijania), że zasadniczo możesz w nią grać w nieskończoność.

Dukaj podchodzi do gier w sposób równie analityczny, co do literatury. Zamiast podążać za utartymi schematami, lubi stawiać sobie dodatkowe wyzwania i eksperymentować z mniej oczywistymi rozwiązaniami. To podejście dobrze wpisuje się w jego twórczość, która od lat wymaga od odbiorcy zaangażowania i gotowości do eksplorowania złożonych idei.

Wypowiedzi pisarza pokazują, że granica między literaturą a interaktywną rozrywką coraz bardziej się zaciera. W obu przypadkach liczy się możliwość budowania światów i systemów, które można odkrywać przez lata – a to coś, co Dukaj ceni zarówno jako twórca, jak i gracz.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




