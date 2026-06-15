Nie żyje Anne Schedeen. W kultowym serialu science fiction była „mamą” ALF-a

Dla milionów widzów na całym świecie na zawsze pozostanie Kate Tanner, mamą rodziny, która przygarnęła najbardziej znanego kosmitę telewizji.

Smutna wiadomość dla fanów jednego z najbardziej kultowych seriali science fiction lat 80. Zmarła Anne Schedeen, aktorka znana przede wszystkim z roli Kate Tanner w serialu ALF. Miała 77 lat. Nie żyje aktorka Anne Schedeen. Miała 77 lat Informację o śmierci przekazano za pośrednictwem jej oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. Jak poinformowano, aktorka odeszła spokojnie w otoczeniu bliskich. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Dla wielu widzów Anne Schedeen pozostanie przede wszystkim częścią rodziny Tannerów z serialu ALF, który był jednym z największych telewizyjnych fenomenów końcówki lat 80. Historia kosmity z planety Melmac, który po katastrofie statku kosmicznego zamieszkał w garażu amerykańskiej rodziny, zdobyła ogromną popularność również w Polsce. ALF stał się ikoną popkultury, a jego cięte riposty, zamiłowanie do kotów i nieustanne pakowanie się w kłopoty do dziś wspominane są przez kolejne pokolenia widzów. Sama Schedeen wielokrotnie przyznawała, że już podczas czytania scenariusza pierwszego odcinka wiedziała, że projekt jest czymś wyjątkowym. Mówiła wtedy:

GramTV przedstawia:

To było zabawne. Naprawdę mnie rozśmieszało. A ten mały kosmita sprawiał, że śmiałam się jeszcze bardziej. Serial był emitowany w latach 1986–1990 i doczekał się czterech sezonów, a także animowanych spin-offów. Mimo upływu dekad ALF pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali science fiction w historii telewizji. Anne Schedeen występowała również w wielu innych popularnych serialach telewizyjnych. Na przestrzeni swojej kariery pojawiała się między innymi w takich produkcjach jak Emergency!, Simon & Simon czy Paper Dolls, jednak żadna z tych ról nie przyniosła jej takiej rozpoznawalności jak występ u boku najsłynniejszego kosmity telewizji. Dla wielu fanów wiadomość o śmierci Anne Schedeen jest kolejnym przypomnieniem, jak bardzo oddala się epoka telewizyjnych klasyków, na których wychowały się całe pokolenia widzów. Jej rola w ALF-ie sprawiła jednak, że na zawsze pozostanie częścią jednego z najbardziej ukochanych serialowych światów lat 80. i 90. XX wieku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









