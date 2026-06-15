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Nie żyje Anne Schedeen. W kultowym serialu science fiction była „mamą” ALF-a

Jakub Piwoński
2026/06/15 13:10
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Dla milionów widzów na całym świecie na zawsze pozostanie Kate Tanner, mamą rodziny, która przygarnęła najbardziej znanego kosmitę telewizji.

Smutna wiadomość dla fanów jednego z najbardziej kultowych seriali science fiction lat 80. Zmarła Anne Schedeen, aktorka znana przede wszystkim z roli Kate Tanner w serialu ALF. Miała 77 lat.

ALF
ALF

Nie żyje aktorka Anne Schedeen. Miała 77 lat

Informację o śmierci przekazano za pośrednictwem jej oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. Jak poinformowano, aktorka odeszła spokojnie w otoczeniu bliskich. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Dla wielu widzów Anne Schedeen pozostanie przede wszystkim częścią rodziny Tannerów z serialu ALF, który był jednym z największych telewizyjnych fenomenów końcówki lat 80. Historia kosmity z planety Melmac, który po katastrofie statku kosmicznego zamieszkał w garażu amerykańskiej rodziny, zdobyła ogromną popularność również w Polsce. ALF stał się ikoną popkultury, a jego cięte riposty, zamiłowanie do kotów i nieustanne pakowanie się w kłopoty do dziś wspominane są przez kolejne pokolenia widzów.

Sama Schedeen wielokrotnie przyznawała, że już podczas czytania scenariusza pierwszego odcinka wiedziała, że projekt jest czymś wyjątkowym. Mówiła wtedy:

GramTV przedstawia:

To było zabawne. Naprawdę mnie rozśmieszało. A ten mały kosmita sprawiał, że śmiałam się jeszcze bardziej.

Serial był emitowany w latach 1986–1990 i doczekał się czterech sezonów, a także animowanych spin-offów. Mimo upływu dekad ALF pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali science fiction w historii telewizji. Anne Schedeen występowała również w wielu innych popularnych serialach telewizyjnych. Na przestrzeni swojej kariery pojawiała się między innymi w takich produkcjach jak Emergency!, Simon & Simon czy Paper Dolls, jednak żadna z tych ról nie przyniosła jej takiej rozpoznawalności jak występ u boku najsłynniejszego kosmity telewizji.

Dla wielu fanów wiadomość o śmierci Anne Schedeen jest kolejnym przypomnieniem, jak bardzo oddala się epoka telewizyjnych klasyków, na których wychowały się całe pokolenia widzów. Jej rola w ALF-ie sprawiła jednak, że na zawsze pozostanie częścią jednego z najbardziej ukochanych serialowych światów lat 80. i 90. XX wieku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/anne-schedeen-dead-alf-actress-dead-at-77-1236621718/

Tagi:

Popkultura
serial
seriale
śmierć
Alf
aktorka
serial SF
serial komediowy
serial science-fiction
kultowy serial
serial telewizyjny
Anne Schedeen
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112