Premiera Dragon Age: The Veilguard za nami. Oceny graczy na Steam w większości pozytywne

W najgorętszym momencie ostatnich 24 godzin w Dragon Age: The Veilguard jednocześnie grało nawet 70 tysięcy osób . Porównując wynik z innymi, dużymi RPG z ostatnich lat, produkcji BioWare brakuje do rekordów, ale tytuł i tak nie narzeka na brak zainteresowania – znajduje się bowiem na drugim miejscu bestsellerów Steama w Polsce oraz na pierwszym globalnie .

Jeśli zaś chodzi o odbiór wśród graczy, w PS Store gra ma obecnie ocenę 4,58/5 z ponad 1,2 tysiąca opinii. W sklepie Xboxa są to natomiast 4 gwiazdki na 5 (oceniło ponad 340 osób). Na Steamie opinie są zaś „w większości pozytywne” – 79% z ponad 3 tysięcy użytkowników platformy zachwala tytuł. Choć na Steam nie brakuje recenzji nawiązujących do kontrowersji dotyczących elementów „woke” czy uwag co do przeciętnego systemu walki i nieciekawych dialogów, to wielu graczy doceniło między innymi sposób prowadzenia fabuły, oprawę graficzną czy wydajność. Warto jednak przyjrzeć się ocenom ponownie za jakiś czas, gdy gracze spędzą przy tytule więcej czasu.

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też konfliktu i tajemnej magii. Dwójka spaczonych starożytnych bóstw wyrwała się z wielowiekowej ciemności i nade wszystko pragnie zniszczyć świat. Thedas potrzebuje kogoś, na kim można polegać. Wejdź na scenę jako Rook, najnowszy bohater w panteonie Dragon Age. Bądź, kim tylko zechcesz, i graj, jak chcesz, walcząc o uratowanie świata przed boską plagą. Samotnie sobie nie poradzisz, to zbyt trudne zadanie. Poprowadź drużynę siedmiu towarzyszy, z których każdy ma ciekawą historię do poznania i kształtowania. Razem stworzycie Straż Zasłony. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard trafioło na rynek wczoraj – 31 października 2024 roku. Produkcja BioWare dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.