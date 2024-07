Resident Evil 9 oficjalnie w produkcji. Capcom pracuje nad nową odsłoną serii

Pracujemy nad nowym Resident Evil. Naprawdę trudno było wymyślić, co zrobić po Resident Evil 7, ale znalazłem to i szczerze mówiąc, czuję się z tym dobrze. Nie mogę jeszcze zdradzić żadnych szczegółów, ale mam nadzieję, że jesteście podekscytowani dniem, w którym będę mógł to zrobić – powiedział Nakanishi.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village, czyli ósma główna odsłona popularnego cyklu, zadebiutowało na rynku w maju 2021 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…

