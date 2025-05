Nie prędko zobaczycie Godsmack na żywo. Zespół ogłasza roczną przerwę po europejskiej trasie koncertowej

Po tej europejskiej trasie bierzemy pełny rok wolnego. Prawdopodobnie zacznę coś nowego w tym czasie, ale jeszcze nie wiem co. Zazwyczaj pracuję przez jakiś czas nad Godsmack, a potem przechodzę do rzeczy solowych. Myślę, że tak będzie i tym razem. Ten rok to trochę zagadka, ale zaczynam dostawać propozycje, by skupić się na telewizji i filmie... Może będę pisać muzykę do filmów, a może znów zagram. Na pewno będę eksplorować inne obszary poza Godsmack, żeby zająć się czymś, dopóki nie zdecydujemy, co dalej z zespołem. Na ten moment — szczerze mówiąc — jeszcze nie wiem.