„Nie lekceważcie fizycznych wydań”. CD Projekt RED o Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2

Jan Rosner, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w CD Projekt RED, jasno wyraził stanowisko studia w tej sprawie. W rozmowie z The Game Business podkreślił, że nie należy „lekceważyć fizycznych wydań”.

Tu nie chodzi o to, żeby coś obejść. Nintendo w sprzedaży fizycznej wciąż ma się świetnie, a handel detaliczny jako taki nigdzie się nie wybiera. Nie sądzę, byśmy w najbliższym czasie żyli w rzeczywistości, gdzie wszystkie gry będą tylko cyfrowe. [...]

Może i moglibyśmy to pominąć, ale po co? Właściwym rozwiązaniem było wypuszczenie gry na kartridżu – gotowej do uruchomienia od razu, bez kombinowania. Nie lekceważcie fizycznych wydań. One nigdzie nie znikają, a gracze Nintendo naprawdę doceniają dobrze przygotowane edycje pudełkowe. – przekazał Rosner.