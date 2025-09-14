Nie doczekaliśmy się nowego SSX, ale możemy zobaczyć co nas ominęło. W sieci pojawiły się koncept arty niedoszłej gry o snowboardzie

Wiele osób nadal czeka na kolejne SSX, ale to może potrwać jeszcze wiele lat. Na osłodę, wyciekły koncept arty z niewydanej odsłony.

Jeśli dorastaliście w czasach, gdy królowały zwariowane gry sportowe to na pewno pamiętacie SSX. Była to kultowa seria snowboardowa znana z szalonych tricków i energicznych soundtracków. Choć tytuł doczekał się rebootu w 2012 roku, od tamtej pory marka zniknęła z rynku. Zanim jednak seria odeszła na stałe, były jakieś plany kontynuacji i możemy je zobaczyć na koncept artach.

Wyciekły grafiki z niewydanego SSX

Projekt został dawno skasowany, ale dzięki nowo udostępnionym materiałom wiemy, jak mógł wyglądać. Na Reddicie, w sekcji r/GamingLeaksAndRumours, pojawiły się prace koncepcyjne autorstwa dyrektora artystycznego Gordona Wanga (opublikowane na ArtStation). Choć samego snowboardu jest tam niewiele, grafiki pokazują ogromne, kolorowe i pełne zakamarków światy stworzone wręcz do wykonywania tricków rodem z SSX. Poniżej macie przykład, ale po pełną pulę screenów odsyłam was do właściwego wątku.