Nie będziemy długo czekać na kolejny film z Gwiezdnych wojen? Nowy projekt szybko się rozwija

Dopiero co informowaliśmy, że Lucasfilm rozwija kolejny serialowy projekt z Gwiezdnych wojen, który może zaprezentować historię w erze Rycerzy Starej Republiki, więc dokładniej tej samej, którą znamy z serii gier Star Wars: Knights of the Old Republic. Teraz pojawiła się aktualizacja dotycząca jednego z filmowych projektów. Okazuje się, że oprócz The Mandalorian & Grogu, które zadebiutuje w 2026 roku, w szybkim tempie posuwają się prace nad produkcją Shawna Levy’ego, reżysera Deadpool & Wolverine. Według najnowszych doniesień prace nad filmem już trwają i jest już nawet wybrany główny aktor.

Film reżysera Deadpool & Wolverine z głośnym nazwiskiem w głównej roli

Scooper MyTimeToShineHello poinformował, że niezatytułowany jeszcze film Levy’ego z Gwiezdnych wojen „rozwija się bardzo szybko”. Reżyser najwyraźniej ma już gotowy pierwszy szkic scenariusza i zdążył zaproponować główną rolę „znanemu aktorowi z najwyższej półki”.