Powstaje nowy serial z Gwiezdnych wojen. Ten spodoba się fanom KOTOR-a

W tym roku Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów obchodzi swoje 20-lecie, więc Lucasfilm skupia się na hucznych obchodach kolejnej okrągłej rocznicy ich filmu. Studio nie zapomina również o nowościach i obecnie szykowanych jest kilka filmów i seriali na najbliższe lata. Jeden z nich szczególnie zachwyci fanów gier i według najnowszych plotek Lucasfilm zainteresowane jest serialem osadzonym w erze Rycerzy Starej Republiki.

Star Wars: Knights of the Old Republic jako serial? Lucasfilm tworzy produkcję osadzoną w erze Rycerzy Starej Republiki

Fani Star Wars: Knights of the Old Republic od BioWare od dawna twierdzą, że historia zawarta w grze to gotowy scenariusz na aktorską produkcję z Gwiezdnych wojen. Raczej nie powinniśmy spodziewać się przeniesienia fabuły z gry, ale po porażce Akolity, Lucasfilm chce jeszcze głębiej sięgnąć do przeszłości uniwersum i zaprezentować kolejną ze starych er, tym razem tą znaną z gier.