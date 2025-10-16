Nicki Minaj odwołuje premierę nowego albumu. Obwinia za to Jaya-Z

Nicki Minaj ogłosiła, że anuluje premierę swojego nadchodzącego albumu, a za nagłą decyzję obwiniła Jaya-Z.

W nocy z wtorku na środę 15 października, Nicki Minaj poinformowała za pośrednictwem platformy X, oznaczając Jaya-Z:

42-letnia raperka miała wydać swój szósty album studyjny w marcu 2026 roku, jednak po zaledwie miesiącu od zapowiedzi poinformowała, że projekt został całkowicie wstrzymany. Co więcej, za taką decyzję obwinia popularnego rapera Jaya-Z.

Żadnych udanych tras koncertowych. Tylko wibracje i payola. CasiNO.

To, że wygrywam, sprawia, że czują się jakby przegrali. I mają rację. Ale nie musiało tak być. Wiedzą jak ogromnym sukcesem będzie mój następny album. Próbowali podpisać kontrakt z Lillem Waynem, Drakiem i ze mną. Teraz próbują odebrać albo zatrzymać moje pieniądze, bo wierzą, że to na co ciężko pracujesz, należy do nich. Wściekają się, bo nie mogą już wysysać energii, pieniędzy, błogosławieństw, miłości, łaski, radości, pokoju… kultury.

Wcześniej tego samego dnia raperka sugerowała, że niektóre osoby z branży muzycznej próbują zablokować jej karierę.

Ok, nie wydaję już albumu. Koniec z muzyką. Mam nadzieję, że jesteś teraz szczęśliwy. Żegnajcie, Barbz. Kocham was na zawsze.

W kolejnym poście Nicki ponownie oznaczyła Jaya-Z i nawiązała do doniesień o jego zaangażowaniu w projekt kasyna Caesar’s Palace w Times Square w Nowym Jorku, który spotkał się z krytyką opinii publicznej:

Przyszli BŁAGAĆ KRÓLOWĄ o trasę i album, a ja powiedziałam NIE!!! Chcieli to naprawić. Potrzebowali pomocy od KRÓLOWEJ i BARBZ. Zadzwoniłam do Barbz na tajny telefon BARB i usłyszałam jednogłośne NIEEEEEE. Tak samo jak w przypadku kasyna.

Kilka godzin później Nicki Minaj zabrała głos podczas transmisji na żywo w serwisie X Spaces. Tam potwierdziła, że to ona w pełni kontroluje swoją karierę:

Ja prowadzę ten pociąg. Nacisnęłam hamulec. Dlaczego? Bo mogę. Myśleliście, że będzie długa, poetycka odpowiedź? Nie. Odpowiedź brzmi: bo mogę.

Na koniec zwróciła się do swoich fanów, znanych jako Barbz: