Nice Day for Fishing zarzuca przynętę już w maju. Połączenie RPG i symulatora wędkowania zmierza na rynek

Wydawca Team17 oraz FusionPlay oficjalnie ogłosiły datę premiery Nice Day for Fishing. Produkcja inspirowana jest popularną serią komediową Epic NPC Man, tworzoną przez nowozelandzkie Viva La Dirt League, znane z humorystycznych skeczy o tematyce gier wideo. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Nice Day for Fishing z datą premiery

Wydawca Team17 Digital oraz niemieckie studio FusionPlay ogłosiły, że Nice Day for Fishing zadebiutuje na PlayStation 5, Nintendo Switch oraz PC (za pośrednictwem platformy Steam) już 29 maja bieżącego roku. Nice Day for Fishing przenosi graczy do krainy Azerim, gdzie w tajemniczych okolicznościach zniknęli wszyscy bohaterowie. W obliczu nadciągającego zła, Baelin, skromny rybak znany z popularnej serii internetowej Epic NPC Man stworzonej przez Viva La Dirt League, musi podjąć się roli ostatniego ocalałego poszukiwacza przygód. Zadaniem graczy wcielających się w Baelina będzie obrona miasteczka Honeywood przed siłami ciemności.