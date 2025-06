News Tower dostępne za 60,74 zł na Steam. Strategiczna gra o prowadzeniu gazety w najniższej cenie w historii platformy

Na Steam ruszyła nowa Oferta Specjalna, w ramach której można kupić News Tower w rekordowo niskiej cenie. Produkcja ukazała się w lutym 2024 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie graczy.

News Tower – oferta na Steam

News Tower zostało przecenione do poziomu 60,74 zł, co jest najniższą kwotą, jaką dotąd trzeba było zapłacić za ten tytuł na platformie Valve. Promocja potrwa do 17 czerwca. Gra dostępna jest wyłącznie na PC i oferuje pełne wsparcie dla języka polskiego.