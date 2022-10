New Tales from the Borderlands ze złotym statusem. Premiera już w tym miesiącu

New Tales from the Borderlands zbliża się wielkimi krokami. Jakiś czas temu mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay, który pozwolił sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji. Wczoraj natomiast deweloperzy z Gearbox Software podzielili się wiadomością, która powinna ucieszyć wszystkich graczy czekających na wspomnianą produkcję. Twórcy poinformowali bowiem, że gra osiągnęła tzw. złoty status.

Październikowa premiera New Tales from the Borderlands niezagrożona

Oznacza to, że właściwe prace nad tytułem zostały zakończone, a przez najbliższe dni deweloperzy skupią się na naprawie różnego rodzaju mniejszych błędów, które powinny zostać wyeliminowane wraz z premierową aktualizacją. Gracze nie muszą obawiać się również ewentualnego opóźnienia premiery New Tales From the Borderlands, która ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.