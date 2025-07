Neverwinter Nights 2 powraca. GOG i Steam rywalizują ze sobą, a każda platforma ma asa w rękawie

GOG.com stawia na lojalność – osoby posiadające oryginalne NWN2 na tym portalu mogą liczyć na dodatkową 15-procentową zniżkę. W efekcie tacy gracze zapłacą 109,72 zł za grę w przedsprzedaży i 118,99 zł po premierze. Co więcej, klasyczna edycja Neverwinter Nights 2 Complete trafiła do projektu Preservation Program, dzięki czemu otrzymała poprawkę rozwiązującą problemy techniczne, w tym błąd z czarnym ekranem.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition oferuje pełną zawartość oryginalnej gry: kampanię podstawową oraz wszystkie dodatki – Mask of the Betrayer, Storm of Zehir i Mysteries of Westgate. Wydanie remasterowane dostępne będzie także z polskim dubbingiem.

Premiera odbędzie się 15 lipca 2025 roku.