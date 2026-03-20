Netflixowy Assassin's Creed trafi do starożytnego Rzymu

Maciej Petryszyn
2026/03/20 20:45
Temat serialowego Assassin's Creed od Netflixa co jakiś czas powraca. Ostatnimi czasy głównie z uwagi na kolejne ogłoszenia w związku z obsadą.

Tym razem jednak pojawiły się informacje na temat fabuł nadchodzącego obrazu. Dokąd zatem chcą nas zabrać zaangażowani w projekt twórcy?

Assassin's Creed
Assassin's Creed

Wielki Pożar Rzymu w serialowym Assassin's Creed?

Więcej światła na ten temat rzuca Variety. Jak możemy wyczytać, netflixowy Assassin's Creed ma zabrać nas do Rzymu w I wieku naszej ery – a konkretnie do roku 64. Co ciekawe, to właśnie wtedy w czasach panowania cesarza Nerona doszło do tzw. Wielkiego Pożaru Rzymu, który strawił ogromną część miasta i miał trwać 5 i pół dnia. O spowodowanie pożaru oskarżony został sam Neron, co jednak nigdy nie zostało mu udowodnione. Mimo to już 4 lata później stracił on panowanie, obalony przez bogatsze warstwy społeczne, mające dość jego nepotyzmu. Ostatecznie więc zhańbiony i osamotniony Neron w 68 roku popełnił samobójstwo.

Ale dość historii, wróćmy do serialu. Ten w związku z miejscowieniem akcji w Rzymie miałby być kręcony właśnie we Włoszech, podczas gdy bazą ekipy miałoby stać się Cinecittà Studios – największe europejskie studio filmowo-telewizyjne. Co więcej, Variety twierdzi, że na planie serialu padł już pierwszy klaps. Zdjęcia przewidziano na okres od 9 marca do 16 października. Z kolei samo Assassin's Creed: A Netflix Original Series miałoby zadebiutować na słynnej platformie VOD w 2027 roku. Czy faktycznie właśnie okres Wielkiego Pożaru Rzymu zobaczymy w serialu? Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie Ubisoftu albo samego Netflixa.

W serialowym Assassin's Creed potwierdzono udział takich aktorów, jak Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Noomi Rapace, Sean Harris, Ramzy Bedia i Corrado Invernizzi. Producentami wykonawczymi serialu i jednocześnie jego showrunnerami zostali Robert Patino oraz David Wiener. Funkcję producentów wykonawczych sprawować będą również Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones oraz Matt O’Toole. Obraz wyreżyseruje zaś nagrodzony kilka lat temu za Czarnobyl Johan Renck.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-netflix-series-is-set-in-ancient-rome/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

