Netflixowy Assassin's Creed trafi do starożytnego Rzymu

Tym razem jednak pojawiły się informacje na temat fabuł nadchodzącego obrazu. Dokąd zatem chcą nas zabrać zaangażowani w projekt twórcy?

Wielki Pożar Rzymu w serialowym Assassin's Creed?

Więcej światła na ten temat rzuca Variety. Jak możemy wyczytać, netflixowy Assassin's Creed ma zabrać nas do Rzymu w I wieku naszej ery – a konkretnie do roku 64. Co ciekawe, to właśnie wtedy w czasach panowania cesarza Nerona doszło do tzw. Wielkiego Pożaru Rzymu, który strawił ogromną część miasta i miał trwać 5 i pół dnia. O spowodowanie pożaru oskarżony został sam Neron, co jednak nigdy nie zostało mu udowodnione. Mimo to już 4 lata później stracił on panowanie, obalony przez bogatsze warstwy społeczne, mające dość jego nepotyzmu. Ostatecznie więc zhańbiony i osamotniony Neron w 68 roku popełnił samobójstwo.