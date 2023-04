Netflix zakaże dzielenia kont w kolejnych krajach. Subskrybenci wyśmiewają platformę

Do tej pory dodatkowe opłaty zostały wprowadzone w Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Portugali. W najbliższych tygodniach dołączą kolejne kraje, w tym USA. Netflix nie podał, ile będzie wynosić opłata za dodatkowe profile w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy zadowoleni z uruchomienia płatnego udostępniania i chociaż mogliśmy wprowadzić go szeroko w pierwszym kwartale, znaleźliśmy możliwości poprawy doświadczenia dla użytkowników. Z każdym wdrożeniem [w kolejnym kraju] uczymy się coraz więcej i uwzględniamy najnowsze wnioski, które naszym zdaniem doprowadzą do jeszcze lepszych wyników. Przesunęliśmy czas wprowadzenia na szeroką skalę z końca pierwszego kwartału na drugi kwartał. Chociaż oznacza to, że część oczekiwanego wzrostu członkostwa i zysków spadnie w trzecim kwartale, a nie w drugim, wierzymy, że przyniesie to lepsze wyniki zarówno naszym członkom, jak i naszej działalności.