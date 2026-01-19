Netflix zaadaptuje Solo Leveling. Nowy film musi naprawić jeden poważny problem

Czy Netflix powtórzy gigantyczny sukces anime Solo Leveling?

Od momentu debiutu, Solo Leveling ugruntowało swoją pozycję jako jedno z największych zjawisk współczesnego anime. Seria zdobyła ogromną popularność dzięki nieustannemu napięciu, efektownej oprawie wizualnej oraz dynamicznej historii typu power fantasy. Oparta na oryginalnej manhwie produkcja błyskawicznie przyciągnęła uwagę widzów na całym świecie, w tym Netflixa, który chce wykorzystać sytuację i stworzyć adaptację popularnego dzieła. Netflix zabiera się za adaptację Solo Leveling Mimo sukcesu, Solo Leveling od początku wzbudzało także dyskusje dotyczące konstrukcji narracji, relacji między postaciami oraz sposobu, w jaki wykorzystywana jest obsada drugoplanowa. To właśnie te elementy stały się przedmiotem krytyki ze strony części fanów, ale w tej sytuacji franczyza otrzymuje szansę, aby naprawić swój największy błąd. Fabuła Solo Leveling koncentruje się na Sung Jinwoo, niegdyś najsłabszym łowcy w świecie opanowanym przez potwory. Po niemal śmiertelnym incydencie w jednym z dungeonów, Jinwoo odkrywa, że posiada unikalną zdolność rozwoju niczym postać z gry wideo, co w jego świecie jest absolutnym ewenementem, ponieważ moc łowców zazwyczaj pozostaje niezmienna.

Jego błyskawiczny wzrost potęgi zachwycił miliony fanów i wyniósł serię na międzynarodowy poziom popularności. Solo Leveling odniosło ogromny sukces, zgarniając aż dziewięć statuetek podczas Crunchyroll Anime Awards 2025, w tym nagrody za Anime Roku i Najlepszą Serię Akcji. Produkcja pobiła również rekordy platform streamingowych, stając się najczęściej ocenianym i najchętniej oglądanym tytułem w historii Crunchyrolla. Anime osiągnęło niesamowitą oglądalność jak na adaptację manhwy, a wielu fanów i branżowych ekspertów uważa, że sukces Solo Leveling otwiera drogę dla kolejnych koreańskich adaptacji w przyszłości. Seria szybko stała się fenomenem kulturowym, wyznaczając nowy standard dla tego typu produkcji i zwiększając zainteresowanie koreańskim storytellingiem.

Po ogromnym sukcesie anime, Netflix ogłosił aktorską adaptację Solo Leveling w formie koreańskiego serialu. W roli Sung Jinwoo wystąpi Byeon Woo-seok, czyli jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Korei Południowej, znany z produkcji Lovely Runner oraz 20th Century Girl. Platforma potwierdziła również, że Han So-hee wcieli się w Cha Hae-in, a Kang You-seok zagra Yoo Jinho. Choć na ten moment nie ujawniono kolejnych nazwisk, obsadzenie trzech kluczowych ról sugeruje, że Netflix stawia na aktorów zdolnych oddać energię i dynamikę oryginalnej historii. Za reżyserię serialu odpowiadać będą Lee Hae-jun i Kim Byung-seo, twórcy takich filmów jak Ashfall oraz Castaway on the Moon. Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec kwietnia 2026 roku, a pierwszy sezon będzie liczył siedem odcinków. Produkcja ma być wspierana przez światowej klasy zespół VFX, który zadba o widowiskową oprawę wizualną. Według doniesień, Netflix planuje położyć większy nacisk na jeden z najmocniejszych elementów K-dram, czyli na romans. Aktorska adaptacja ma znacząco pogłębić relację między Sung Jinwoo, a Cha Hae-in, tworząc emocjonalną więź silniejszą niż w oryginalnej webnoveli i manhwie. W pierwowzorze wielu fanów wskazywało, że wątek romantyczny Jinwoo i Hae-in był pośpieszny i niedostatecznie rozwinięty. Serial Netflixa ma naprawić ten mankament, równoważąc intensywną akcję z bardziej pogłębioną eksploracją ich relacji. Jeśli zostanie to odpowiednio poprowadzone, nowa wersja może zwiększyć zaangażowanie widzów i zaoferować bardziej wielowymiarowe doświadczenie.