Netflix z wielką zmianą. Platforma zaprezentowała nowe główne menu

Netflix ogłosił duże zmiany w interfejsie użytkownika, zapowiadając odświeżoną wersję strony głównej na telewizorach oraz nowe funkcje w aplikacji mobilnej. Odświeżony wygląd ma być „prostszym, łatwiejszym i bardziej intuicyjnym” sposobem na odkrywanie ulubionych treści, poinformował serwis w oficjalnym komunikacie.

Netflix – platforma wprowadza nowe menu i chatbota

Zmiany na stronie głównej obejmują bardziej czytelny układ, który stawia naciska na najważniejsze informacje o filmach i serialach – takie jak oznaczenia „Zdobywca nagrody Emmy” czy „numer 1 w kategorii seriale” – na pierwszym planie. Dodatkowo, skróty do wyszukiwarki i listy „Moja lista” zostaną przeniesione na górę ekranu, co ma ułatwić dostęp do najczęściej używanych funkcji.