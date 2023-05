Netflix z nową funkcją, której od dawna brakowało platformie

Tym samym subskrybenci będą mogli w łatwy sposób sortować swoje listy, aby łatwiej znaleźć tytuł, który chcieliby obejrzeć lub dokończyć. Aktualizacja aplikacji Netflixa z nową funkcją trafi na systemy iOS w „najbliższych kilku tygodniach”. Nie wiadomo, czy podobna opcja pojawi się również na pozostałych urządzeniach.

Usprawnień doczekała się również aplikacja Netflixa na telewizorach. Zakładka „Już wkrótce” została dodana do ekranu głównego, co jest przydatną opcją dla osób, które chcą sprawdzić, co wkrótce pojawi się na platformie. Można skorzystać również z funkcji przypomnienia, gdy dany film lub serial będzie już dostępny.

The Verge