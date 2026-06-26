Jego ostatni film prawie wywołał wojnę. Teraz chce wrócić do reżyserii

Powód tak długiej nieobecności za kamerą był wyjątkowy. Ostatnim pełnometrażowym filmem wyreżyserowanym przez Rogena było Wywiad ze Słońcem Narodu z 2014 roku. Komedia z Jamesem Franco opowiadała o dziennikarzach, którzy pod przykrywką wywiadu z Kim Dzong Unem otrzymują od CIA zadanie dokonania zamachu na północnokoreańskiego przywódcę. Produkcja wywołała międzynarodowy skandal – Korea Północna otwarcie groziła Stanom Zjednoczonym, a wkrótce później Sony Pictures padło ofiarą głośnego cyberataku przypisywanego hakerom powiązanym z reżimem.

Choć większość widzów kojarzy Setha Rogena przede wszystkim jako aktora komediowego, od lat z powodzeniem działa również jako scenarzysta, producent i reżyser. Wygląda na to, że po ponad dekadzie przerwy zamierza ponownie skupić się na tej ostatniej roli.

Minęło sporo czasu. Ostatni film, który zrobiliśmy, niemal doprowadził do wojny, więc przez jakiś czas byliśmy dość ostrożni. Wróciliśmy do reżyserii za sprawą telewizji i wygląda na to, że poszło dobrze. Rozmawiamy o tym, by być może już w przyszłym roku nakręcić kolejny film.

Tym telewizyjnym powrotem okazał się dobrze przyjęty serial Studio, przy którym Rogen ponownie współpracował ze swoim wieloletnim partnerem twórczym Evanem Goldbergiem. Jak przyznaje, dziś Hollywood wygląda już inaczej, a on sam żartuje, że „nie jest już największym problemem branży”.

Co ciekawe, zaledwie kilka dni temu Rogen ponownie znalazł się w centrum medialnego zainteresowania za sprawą pytań o Jamesa Franco. Aktor odniósł się wówczas do powrotu swojego dawnego przyjaciela i wieloletniego współpracownika do aktorstwa. Choć przez lata wielokrotnie spekulowano o możliwości ponownego połączenia sił duetu znanego z Boskiego chilloutu, To już jest koniec czy właśnie Wywiadu ze słońcem narodu, nic nie wskazuje na to, by miało do tego dojść przy kolejnym reżyserskim projekcie Rogena.

Na razie nie wiadomo, jaki film będzie jego następnym przedsięwzięciem. Wszystko wskazuje jednak na to, że po latach skupienia się na produkcji i aktorstwie Seth Rogen ponownie chce usiąść na reżyserskim krześle.