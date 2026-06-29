Cyberpunk: Edgerunners 2 w pierwszym zwiastunie. CDP Red ponownie zaprasza do odwiedzenia Night City

Zgodnie z obietnicą zadebiutował pierwszy zwiastun nowego sezonu Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk: Edgerunners 2 doczekał się pierwszego zwiastuna nowego anime od Netflixa i CD Projekt Red. Drugi sezon anime zadebiutuje jesienią tego roku wyłącznie na Netflixie. Cyberpunk: Edgerunners 2 – pierwszy zwiastun oczekiwanego anime od CD Projekt Red i Netflixa Zgodnie z wcześniejszą obietnicą do sieci trafił pierwszy zwiastun Cyberpunk: Edgerunners 2, czyli kontynuacji świetnie przyjętego anime stworzonego we współpracy CD Projekt Red oraz japońskiego studia Trigger. Materiał, który zobaczycie poniżej, nie zdradza jeszcze wszystkich szczegółów fabuły, ale jasno sugeruje, że twórcy ponownie postawią na brutalną, dynamiczną i emocjonalną historię osadzoną w samym sercu miasta, które nigdy nie wybacza słabości.

Drugi sezon nie będzie bezpośrednią kontynuacją losów Davida Martineza. Już wcześniej podkreślano, że jego historia została zamknięta, a Cyberpunk: Edgerunners 2 przedstawi zupełnie nową, samodzielną opowieść. Tym razem widzowie poznają świeżą grupę bohaterów, którzy spróbują przetrwać w świecie rządzonym przez korporacje, przemoc, chrom i pogoń za własną legendą. Twórcy opisują nową serię jako surową kronikę odkupienia i zemsty, co sugeruje, że pod względem tonu możemy spodziewać się historii równie mocnej, co pierwszy sezon. Niedawno opublikowano również pierwszy plakat Cyberpunk: Edgerunners 2, który ujawnił głównych bohaterów nadchodzącego anime. Na grafice pojawili się między innymi Weak Kingsley, doświadczony edgerunner żyjący cieniem dawnej chwały, D, netrunner powiązany z Narodem Węża, Roman Carax, młody miłośnik kina poszukujący prawdziwych historii w mieście uzależnionym od braindance’ów, a także Talia Yang, bohaterka związana ze światem korporacji, przemocy i cybernetycznych modyfikacji. To właśnie ta czwórka ma stanąć w centrum nowej opowieści. Zwiastun i pierwsze materiały promocyjne sugerują, że twórcy ponownie wykorzystają Night City nie tylko jako efektowne tło, ale także jako pełnoprawnego bohatera historii. Miasto ma być brutalne, mroczne i obojętne na los jednostki, a nowi edgerunnerzy będą musieli znaleźć własny sposób na to, aby ich historia w ogóle miała znaczenie.

GramTV przedstawia:

Reżyserem Cyberpunk: Edgerunners 2 jest Kai Ikarashi, a w prace nad historią zaangażowani są Bartosz Sztybor oraz Masahiko Otsuka. Nad projektami postaci czuwa Kanno Ichigo. To ważna informacja dla fanów pierwszej serii, bo za kamerą i scenariuszem nadal stoją osoby doskonale rozumiejące charakter tego świata. Pierwszy sezon Cyberpunk: Edgerunners zadebiutował na Netflixie w 2022 roku i szybko stał się jednym z najgłośniejszych anime tamtego okresu. Produkcja opowiadała historię Davida Martineza, nastolatka próbującego przetrwać w bezwzględnym Night City, który po osobistej tragedii trafiał do świata najemników, nielegalnych zleceń i niebezpiecznych cyberwszczepów. Serial został doceniony za tempo, animację, muzykę, emocjonalny finał oraz świetne wykorzystanie uniwersum znanego z gry Cyberpunk 2077. Na dokładną datę premiery Cyberpunk: Edgerunners 2 trzeba jeszcze poczekać, ale wiemy już, że anime zadebiutuje jesienią 2026 roku na Netflixie. Biorąc pod uwagę popularność pierwszego sezonu i coraz konkretniejsze materiały promocyjne, powrót do Night City może być jedną z najważniejszych serialowych premier tego roku dla fanów gier, anime i cyberpunkowych historii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.