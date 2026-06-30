Netflix szykuje aktorską Personę. Za serial odpowiadają producenci Stranger Things

Kultowa seria jRPG ma otrzymać kolejną ekranizację, tym razem w formie aktorskiego serialu przygotowywanego dla Netfliksa.

Netflix najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa w rozwijaniu adaptacji gier wideo. Jak informuje Variety, platforma rozpoczęła prace nad aktorskim serialem osadzonym w uniwersum Persona, jednej z najbardziej cenionych serii japońskich RPG studia Atlus. Netflix da nam aktorską Personę Za produkcję odpowiadają Story Kitchen, czyli firma mająca na koncie między innymi filmy z serii Sonic the Hedgehog, oraz 21 Laps. To studio założone przez Shawna Levy'ego, producenta Stranger Things, Deadpool & Wolverine i Free Guy. Funkcję showrunnera i głównego scenarzysty ma pełnić Christopher Monfette, który wcześniej pracował przy takich produkcjach jak Star Trek: Picard, 12 małp, 9-1-1, a obecnie współtworzy serial VisionQuest dla Marvela.

Na tym etapie projekt znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Nie ujawniono, która odsłona serii miałaby zostać zaadaptowana ani kiedy mogłyby rozpocząć się zdjęcia. Seria Persona wydaje się jednak wyjątkowo wdzięcznym materiałem na serial. Gry opowiadają zazwyczaj o grupie licealistów prowadzących zwyczajne życie, które przeplata się z walką z nadnaturalnymi zagrożeniami. Bohaterowie wykorzystują tytułowe Persony – manifestacje własnej psychiki – do starć z siłami zła w alternatywnych rzeczywistościach. Charakterystyczne dla cyklu jest także łączenie szkolnej codzienności, rozwijania relacji z innymi postaciami oraz klasycznej rozgrywki RPG.

GramTV przedstawia:

Dla Netfliksa nie byłaby to pierwsza adaptacja gry wideo. Platforma może pochwalić się sukcesami takich animacji jak Arcane, Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners, Devil May Cry czy Tomb Raider, choć znacznie mniej szczęścia miała do aktorskich ekranizacji. Wystarczy przypomnieć krótko emitowany serial Resident Evil. Sukcesem jednak okazała się adaptacja anime One Piece. Sama marka Persona przeżywa obecnie bardzo dobry okres. W czerwcu oficjalnie zapowiedziano Personę 6, a wcześniej potwierdzono również premierę odświeżonej wersji Persona 4: Revival, która zadebiutuje 18 lutego 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wszystko wskazuje więc na to, że Atlus zamierza rozwijać markę nie tylko poprzez kolejne gry, ale także za sprawą nowych projektów telewizyjnych.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









