Jedna z najzabawniejszych scen z Wiedźmina znajdzie się w serialu. Liam Hemsworth na grzbiecie włochatego stwora

Trwają zdjęcia do finałowych sezonów serialu Wiedźmin od Netflixa. Produkcja znajduje się już na drugim etapie planu zdjęciowego, a do zakończenia pozostało niewiele. Choć wciąż nie znamy daty premiery czwartego sezonu, pojawiają się kolejne informacje o tym, czego mogą spodziewać się widzowie po ostatnich rozdziałach opowieści. Niedawno potwierdzono, że bohaterka znana z książek oraz gier od CD Projekt Red została obsadzona, a teraz ujawniono, że jedna z bardziej nietypowych scen z książek Andrzeja Sapkowskiego zostanie wiernie przeniesiony na ekran.

Tym stworem jest tzw. knocker, przedstawiciel podgatunku koboldów, którego zagra Adam Basil, aktor znany z prac przy The Last of Us, Venoma oraz Pierścieni Władzy. To właśnie on wcieli się w istotę niosącą Geralta na plecach w jednej z najbardziej komediowych i zapadających w pamięć scen, jakie Sapkowski zawarł w swojej prozie.