Netflix szykuje remake tego zapomnianego klasyka z Keanu Reevesem

Netflix pracuje nad nową wersją filmu Niebezpieczne związki z 1988 roku — kostiumowego dramatu, w którym jedną z ról zagrał Keanu Reeves, na długo przed Matrixem i Johnem Wickiem. Produkcja Stephena Frearsa zdobyła trzy Oscary, była wypchana gwiazdami i doczekała się statusu kultowego. Teraz powraca w zupełnie nowej formie. Czy będzie równie dobra?

Niebezpieczne związki – Netflix stworzy serialowy remake

Jak donosi Deadline, platforma przygotowuje serialową adaptację, której akcja zostanie przeniesiona do Londynu w 2025 roku. Za projekt odpowiada Nicôle Lecky — twórczyni, scenarzystka i gwiazda nowej wersji. Serial powstaje dla Netflix UK, a wśród producentów znaleźli się Drew Comins (Creative Engine) oraz Fifth Season.