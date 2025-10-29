Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix szykuje remake tego zapomnianego klasyka z Keanu Reevesem

Jakub Piwoński
2025/10/29 10:30
1
0

Powstaną nowe Niebezpieczne związki.

Netflix pracuje nad nową wersją filmu Niebezpieczne związki z 1988 roku — kostiumowego dramatu, w którym jedną z ról zagrał Keanu Reeves, na długo przed Matrixem i Johnem Wickiem. Produkcja Stephena Frearsa zdobyła trzy Oscary, była wypchana gwiazdami i doczekała się statusu kultowego. Teraz powraca w zupełnie nowej formie. Czy będzie równie dobra?

Niebezpieczne związki
Niebezpieczne związki

Niebezpieczne związki – Netflix stworzy serialowy remake

Jak donosi Deadline, platforma przygotowuje serialową adaptację, której akcja zostanie przeniesiona do Londynu w 2025 roku. Za projekt odpowiada Nicôle Lecky — twórczyni, scenarzystka i gwiazda nowej wersji. Serial powstaje dla Netflix UK, a wśród producentów znaleźli się Drew Comins (Creative Engine) oraz Fifth Season.

GramTV przedstawia:

Oryginalne Niebezpieczne związki opierały się na XVIII-wiecznej powieści Pierre’a Choderlosa de Laclosa. Film przedstawiał skomplikowaną intrygę miłosną w świecie arystokracji, w której bohaterowie manipulowali sobą nawzajem dla władzy i przyjemności. W obsadzie znaleźli się m.in. Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman i Peter Capaldi. Produkcja Frearsa zdobyła Oscary za kostiumy, scenografię i scenariusz adaptowany, a także przyniosła nominacje aktorskie Glenn Close i Michelle Pfeiffer. Film zebrał świetne recenzje (94% w serwisie Rotten Tomatoes) i zarobił 34,7 mln dolarów przy budżecie 14 mln.

Nowa wersja Netflixa ma skupić się na nierównościach klasowych, relacjach międzyludzkich i współczesnej dynamice władzy, tworząc współczesną interpretację klasycznego materiału. Platforma liczy, że produkcja stanie się nie tylko hitem wśród widzów, ale i powalczy o najważniejsze nagrody telewizyjne. Szumne zapowiedzi, ale poczekajmy na pierwsze materiały promocyjne.

Źródło:https://screenrant.com/netflix-dangerous-liaisons-series/

Tagi:

Popkultura
remake
Netflix
Michelle Pfeiffer
Keanu Reeves
Glenn Close
John Malkovich
Niebezpieczne związki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:29

Skomentowałbym, ale wicie-rozumicie... takie czasy...

Także tak...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112