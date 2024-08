Netflix rezygnuje z uniwersum Zacka Snydera. Anulowano dwie produkcje z Armii umarłych

Zack Snyder rozpoczął współpracę z Netflixem od mocnego uderzenia. W 2021 roku wypuścił Armię umarłych, która miała dać początek zupełnie nowemu uniwersum skupionemu wokół apokalipsie zombie. Jeszcze pod koniec tego samego roku na platformie pojawił się spin-off zatytułowany Armia złodziei, a w międzyczasie rozwijana była kontynuacja Planet of the Dead oraz animowany spin-off Army of the Dead: Lost Vegas. Od dłuższego czasu nie otrzymaliśmy żadnych informacji o tych dwóch projektach, a teraz dowiedzieliśmy się dlaczego. Okazuje się, że Netflix nie jest dłużej zainteresowany tym uniwersum i Armia umarłych nie doczeka się następnych produkcji.

Armia umarłych – Netflix wygasza uniwersum Zacka Snydera

Serwis TheWrap poinformował, że seria została po cichu „odłożona na półkę”, a produkcja kolejnych filmów i seriali anulowana. Potwierdzili to również sami twórcy Armii umarłych, czyli Zack i Deborah Snyder. Przyznali, że zarówno Planet of the Dead, jak i Army of the Dead: Lost Vegas nie są dłużej rozwijane i Netflix skasował obie produkcje, pomimo trwających od dłuższego czasu prac nad nimi.