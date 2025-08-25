Netflix podniósł ceny bez zgody. Grozi mu gigantyczna kara

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Netflixowi zarzuty dotyczące jednostronnego podniesienia cen subskrypcji w sierpniu 2024 r., gdy niektóre plany wzrosły o 7 zł miesięcznie. Urząd wskazuje, że platforma nie uzyskała wyraźnej zgody użytkowników, a brak sprzeciwu traktowała jako akceptację nowych warunków. Tymczasem w modelu automatycznych płatności każda zmiana ceny powinna wymagać świadomej decyzji konsumenta.

Netflix może otrzymać gigantyczną karę

Według UOKiK, takie praktyki naruszają prawo i mogą skończyć się dla Netflixa karą do 10 proc. rocznego obrotu oraz obowiązkiem zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Jeśli zarzuty się potwierdzą, sporne postanowienia regulaminu nie będą mogły być dalej stosowane. UOKiK wyjaśnia: