Netflix podniósł ceny bez zgody. Grozi mu gigantyczna kara

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił Netflixowi zarzuty dotyczące jednostronnego podniesienia cen subskrypcji w sierpniu 2024 r., gdy niektóre plany wzrosły o 7 zł miesięcznie. Urząd wskazuje, że platforma nie uzyskała wyraźnej zgody użytkowników, a brak sprzeciwu traktowała jako akceptację nowych warunków. Tymczasem w modelu automatycznych płatności każda zmiana ceny powinna wymagać świadomej decyzji konsumenta.
Netflix może otrzymać gigantyczną karę
Według UOKiK, takie praktyki naruszają prawo i mogą skończyć się dla Netflixa karą do 10 proc. rocznego obrotu oraz obowiązkiem zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Jeśli zarzuty się potwierdzą, sporne postanowienia regulaminu nie będą mogły być dalej stosowane. UOKiK wyjaśnia:
Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach. Sytuacji tej nie zmieni klauzula modyfikacyjna zawarta w umowie, która w przypadku Netflix zostawia zresztą przedsiębiorcy niemal nieograniczoną swobodę przy wprowadzaniu zmian. Tego rodzaju modyfikacje nie mogą odbywać się jednostronnie.
Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, dodał:
GramTV przedstawia:
Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że »brak sprzeciwu« oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi – jak każde świadczenie – nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać.
To nie pierwszy raz, gdy urząd reaguje na podobne praktyki – wcześniej interweniował m.in. wobec Amazona. Obecnie przygląda się też Apple, Disney+, Google (YouTube Premium), HBO Max, Microsoftowi (GamePass), Sony (PlayStation Plus) i Adobe. Niektórzy z badanych podmiotów już zadeklarowali zmianę swoich praktyk. Warto dodać, że Netflix wprowadził ostatnio nową funkcję – zamiast wstrzymania subskrypcji dostępna jest jedynie miesięczna przerwa, co również wzbudza wątpliwości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!