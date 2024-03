Dlaczego Marvel popadł w kryzys? Producent: „mieliśmy obowiązek stworzyć jak najwięcej dla Disney+”

Po powrocie Boba Igera do funkcji prezesa Disneya Marvel ma skoncentrować się przede wszystkim na jakości, a nie ilości oferowanych filmów i seriali. Niedawno szef wytwórni zdradził, że po cichu skasowali wiele filmów, które nie spełniały założeń nowo obranej strategii. Wspomniał również o samym MCU i chęci powrotu do tego, co było przed rozpoczęciem drugiej sagi uniwersum. Nawet najwierniejsi fani superbohaterów zauważyli, że Marvel produkuje zbyt wiele treści, które nie oferują takiego poziomu rozrywki, co dawniej. Teraz dowiedzieliśmy się, że nie była to decyzja studia, ale Disneya, który chciał oferować jak najwięcej nowych seriali na swojej platformie streamingowej Disney+.

Dlaczego Marvel produkował tak dużą liczbę filmów i seriali?

Producent Brad Winderbaum w najnowszym wywiadzie ujawnił, że studiom należącym do Disneya zlecono produkowanie jak największej liczby filmów i seriali, aby na platformie Disney+ regularnie pojawiały się nowe treści. Decyzja ta prawdopodobnie należała do samego Boba Chapeka, byłego prezesa wytwórni, który stawiał na pierwszym miejscu przede wszystkim rozwój usługi streamingowej.