Netflix ma swoją Sukcesję? Zobacz zwiastun Rodu Guinnessów, od twórców Peaky Blinders

Śmierć ojca rodziny zostawia rodzeństwo w sytuacji rodzinnego kryzysu. Premiera nowego serialu już wkrótce.
Netflix zaprezentował zwiastun nowego historycznego dramatu House of Guinness (Ród Guinnessów), za który odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Produkcja przenosi widzów do XIX-wiecznej Irlandii i Nowego Jorku, gdzie potomkowie browarniczego magnata Benjamina Guinnessa rozpoczynają bezwzględną walkę o rodzinne imperium.
Sukcesja w stylu Guinnessa
Fabuła serialu rozpoczyna się w 1868 roku, po śmierci Sir Benjamina Guinnessa. Czwórka jego dzieci – Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) i Benjamin (Fionn O’Shea) – staje w obliczu rodzinnego kryzysu. Testament ojca doprowadza do głębokiego podziału: młodsze rodzeństwo zostaje pozbawione spadku, a starsi synowie przejmują kontrolę nad słynnym irlandzkim browarem. To zapoczątkowuje toksyczny konflikt, który szybko wykracza poza rodzinne kłótnie i rozgrywa się na tle politycznych napięć związanych z walką o niepodległość Irlandii.
„Śmierć twojego ojca była jak włożenie kija w gniazdo osy” – słyszymy w zwiastunie, który sugeruje, że produkcja będzie czymś więcej niż tylko dramatem o dziedziczeniu fortuny.
W obsadzie House of Guinness znaleźli się m.in.: Dervla Kirwan (Detektyw: Kraina nocy), Jack Gleeson (Gra o tron), Niamh McCormack (Wszystko teraz!), Danielle Galligan (Cień i kość), Ann Skelly (The Nevers), Seamus O’Hara (Na niebieskich światłach), Michael McElhatton (Gra o tron), David Wilmot (Stacja jedenaście), Jessica Reynolds (Kneecap) oraz Elizabeth Dulau (Andor).
