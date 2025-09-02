Netflix ma swoją Sukcesję? Zobacz zwiastun Rodu Guinnessów, od twórców Peaky Blinders

Netflix zaprezentował zwiastun nowego historycznego dramatu House of Guinness (Ród Guinnessów), za który odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Produkcja przenosi widzów do XIX-wiecznej Irlandii i Nowego Jorku, gdzie potomkowie browarniczego magnata Benjamina Guinnessa rozpoczynają bezwzględną walkę o rodzinne imperium.

Sukcesja w stylu Guinnessa

Fabuła serialu rozpoczyna się w 1868 roku, po śmierci Sir Benjamina Guinnessa. Czwórka jego dzieci – Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) i Benjamin (Fionn O’Shea) – staje w obliczu rodzinnego kryzysu. Testament ojca doprowadza do głębokiego podziału: młodsze rodzeństwo zostaje pozbawione spadku, a starsi synowie przejmują kontrolę nad słynnym irlandzkim browarem. To zapoczątkowuje toksyczny konflikt, który szybko wykracza poza rodzinne kłótnie i rozgrywa się na tle politycznych napięć związanych z walką o niepodległość Irlandii.