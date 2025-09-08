Netflix ma nowy hit. Aż 96% krytyków poleca oczekiwany film

Poprzednie odsłony serii spodobały się nie tylko recenzentom, ale również widzom.

Akcja nadchodzącej produkcji skupia się na niezwykłym dochodzeniu prowadzonym przez charyzmatycznego detektywa Benoita Blanca, granego przez Daniela Craiga. Bohater przybywa do niewielkiej społeczności parafialnej w stanie Nowy Jork, gdzie napotyka młodego duchownego o imieniu Jud. Idealizm i głębokie przekonania religijne tego księdza stają się centralnym elementem tajemnicy związanej z zabójstwem.

Reżyser Rian Johnson po raz kolejny udowadnia swój talent do tworzenia wciągających historii kryminalnych, a jego najnowsza realizacja spotyka się z powszechnym uznaniem wśród recenzentów. Pod koniec bieżącego roku fani doczekają się trzeciego rozdziału tej popularnej sagi, który w polskiej dystrybucji nosi tytuł Żywy czy martwy: Film z serii Na noże.

Wstępne opinie krytyków na temat tego dzieła są niezwykle przychylne, a Rotten Tomatoes wskazuje na imponujący wynik 96% pozytywnych ocen. Film Żywy czy martwy: Film z serii Na noże zdobywa liczne pochwały i wielu recenzentów już uważa, że to najlepsza odsłona serii. Johnson ewidentnie podniósł poprzeczkę, tworząc historię o większej ambicji i powadze w porównaniu do poprzednich odsłon, rezygnując z dominującego lekkiego tonu na rzecz atmosfery inspirowanej gotyckimi motywami, satyrycznej krytyki religijno-politycznej oraz głębokich rozważań na temat wiary i etyki.

Krytycy zwracają uwagę na genialnie skonstruowaną intrygę, która obfituje w nieoczekiwane zwroty i zaskakujące elementy, łącząc tradycyjny styl kryminału przypominający dzieła Agathy Christie z bogatą treścią emocjonalną i duchową, co nadaje produkcji unikalny charakter. Powrót Daniela Craiga w roli detektywa Benoita Blanca jest jednym z atutów, ale to kreacja Josha O'Connora jako kontrowersyjnego księdza przyciąga najwięcej entuzjazmu, oferując jedną z najbardziej magnetycznych ról w serii. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.

Rian Johnson bezbłędnie stworzył kolejną zagadkę kryminalną, pełną jeszcze bardziej smakowitych zwrotów akcji niż w dwóch poprzednich częściach. Może nawet razem wziętych. Trudno w to uwierzyć, dopóki samemu się tego nie zobaczy. A wraz z nieco (i podkreślam: nieco) poważniejszym tonem, efekt bywa naprawdę znakomity - The Playlist.

Choć Żywy czy martwy to film z serii Na noże, który najmocniej koncentruje się na egzystencjalnych pytaniach związanych ze śmiercią, scenarzysta i reżyser Rian Johnson stworzył zarazem część najbardziej przepełnioną życiem - TheWrap.

Żywy czy martwy to niezwykle sprytna i zabawna, niemal idealna porcja rozrywkowej kryminalnej łamigłówki — klasyczne „kto zabił?”, które spełnia oczekiwania zrodzone sześć lat temu przez Na noże. Tamten film był znakomitym odświeżeniem ducha Agathy Christie, podanym z apetyczną warstwą meta-ironii - Variety.

I tym razem działa — i nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy dlaczego. Johnson doskonale zna formę i strukturę, i konsekwentnie je realizuje, bawiąc się tonem i przesłaniem, ale nigdy nie tracąc z oczu tego, dlaczego te historie są tak diabelnie przyjemne do oglądania i rozwiązywania - IndieWire.

Film jest pełen zawiłych zwrotów, które każą widzowi wielokrotnie zmieniać swoje przypuszczenia, a jednak jego urokliwie pogmatwana natura pozostaje elegancko skomponowana, zupełnie jak w oryginale, prowadząc do finału, po którym na twarzy zostaje satysfakcjonujący uśmiech - The Guardian.

Przy trzeciej odsłonie Johnson wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić swoją umiejętnością snucia mistrzowskiej opowieści — takiej, która zawiera wszystko, za co kochamy tę serię, a jednocześnie znajduje nowe sposoby na eksplorowanie tego świata - Collider.