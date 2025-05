Netflix kupił film, który został ciepło przyęty w Cannes. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jeden fakt

Film Nouvelle Vague Richarda Linklatera — hołd dla Do utraty tchu Jean-Luca Godarda i francuskiej nowej fali — po ciepło przyjętej premierze w konkursie głównym festiwalu w Cannes trafi do katalogu… Netflixa. Amerykański gigant streamingowy nabył prawa do dystrybucji w USA za 4 miliony dolarów, co czyni ten zakup jednym z największych wydatków platformy na francuskojęzyczny film (więcej kosztowała tylko zeszłoroczna Emilia Pérez). Wielu widzi jednak uważa ten ruch za zaskakujący.

Netflix pokłada oscarowe nadzieje w Nouvelle Vague?

To już trzeci z rzędu film Linklatera, który trafi w ręce Netflixa — wcześniej platforma nabyła i wyemitowała jego Apollo 10 1/2 oraz Hit Mana. Problem w tym, że, jak zauważa serwis World of Reel, Netflix nie zasłynął z dobrej promocji tych tytułów — wręcz przeciwnie, niemal natychmiast wrzucono je do czeluści algorytmicznego niebytu.