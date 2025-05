Cannes 2025: Znamy zwycięzców 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Zakończyło się francuskie święto kina. Poznajcie laureatów.

Zakończył się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Złotą Palmę otrzymał irański reżyser Jafar Panahi za film It Was Just an Accident. Przed finałem konkursu amerykański serwis IndieWire umieścił film Panahiego wśród głównych kandydatów do Złotej Palmy. Irański film ze Złotą Palmą Galę zamknięcia niemal odwołano z powodu pięciogodzinnej awarii prądu, która sparaliżowała Cannes w sobotni poranek. Sytuację opanowano około 15:30. W Konkursie Głównym zaprezentowano 22 filmy, a o przyznaniu nagród zadecydowało jury pod przewodnictwem Juliette Binoche.

Podczas emocjonalnej przemowy reżyser zaapelował:

To jest moment, by poprosić wszystkich Irańczyków na całym świecie: odłóżmy wszystkie różnice na bok, najważniejszy jest nasz kraj i jego wolność. [...] Kino to jest społeczeństwo. Nikt nie ma prawa mówić nam, czego nie wolno robić. Nagrodę dla najlepszego reżysera zdobył Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent), który odebrał także statuetkę w imieniu nieobecnego Wagnera Moury – wyróżnionego za najlepszą rolę męską. Za najlepszy scenariusz uhonorowano braci Dardenne (The Young Mother's Home), a Grand Prix trafiło do Joachima Triera (Sentimental Value). Dedykuję tę nagrodę mojemu dziadkowi. Mógł tu kiedyś przybyć z małego kraju na północy Europy. To było dla niego coś niesamowitego – powiedział Trier.

Nagroda Jury została przyznana ex aequo – filmowi Sirât Olivera Laxe’a i Sound of Falling Maschy Schilinski. Najlepszą aktorką okrzyknięto Nadię Melliti (The Little Sister). Pełna lista laureatów Konkursu Głównego 78. MFF w Cannes: Złota Palma: It Was Just an Accident, reż. Jafar Panahi

Grand Prix: Sentimental Value, reż. Joachim Trier

Nagroda Jury: Sirât, reż. Oliver Laxe, oraz Sound of Falling, reż. Mascha Schilinski

Nagroda Specjalna Jury: Resurrection, reż. Gan Bi

Najlepszy reżyser: Kleber Mendonça Filho, The Secret Agent

Najlepszy aktor: Wagner Moura, The Secret Agent

Najlepsza aktorka: Nadia Melliti, The Little Sister

Najlepszy scenariusz: Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne, The Young Mother's Home Caméra d'Or – nagrody dla najlepszego debiutu: Caméra d'Or: The President's Cake, reż. Hasan Hadi

Wyróżnienie specjalne: My Father's Shadow, reż. Akinola Davies Jr.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.